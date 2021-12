Tre elever drept i skoleskyting i USA – drapsvåpenet kjøpt av mistenktes far

En 15 år gammel elev er pågrepet etter at tre personer ble drept og minst åtte personer ble skadet under en skyteepisode på en videregående skole i delstaten Michigan.

Politiet har pågrepet en mistenkt gjerningsperson etter en skyteepisode ved Oxford High School i den lille byen Oxford, rundt 50 minutter nord for Detroit i den amerikanske delstaten Michigan. De har også kontroll på et håndvåpen.

Tre elever ble drept i skytingen, mens ytterligere minst åtte personer ble skadet, en av dem en lærer. Det sier politiet under en pressebrief tirsdag, ifølge Reuters.

To av de skadede mottar intensivbehandling, og seks er i en stabil tilstand, skriver Detroit News.

Den antatte gjerningspersonen er en 15 år gammel elev som gikk andreåret på skolen. Politiet har i tillegg beslaglagt et halvautomatisk våpen.

– Han hadde våpenet på seg da han ble konfrontert av politibetjenter, og han ble pågrepet. Hele episoden varte i fem minutter, forteller Mike McCabe fra politiet.

Nyhetsbyrået Reuters melder natt til onsdag at våpenet ble kjøpt av mistenktes far for fire dager siden. 15-åringen la ut bilder av våpenet før angrepet, opplyser sheriffen.

Motivet til gjerningspersonen er ikke kjent. Politiet tror vedkommende handlet på egen hånd.

VIDEREGÅENDE SKOLE: Oxford High School huser til vanlig rundt 1800 elever, ifølge politiet

Barrikaderte seg i klasserom

Politiet rykket ut til skolen rundt klokken 13 lokal tid, som vil si rundt kokken 19 norsk tid, etter meldinger om skyting.

Skolen stengte ned, og foresatte ble oppfordret til å holde seg unna. Til sammen skal det ha kommet over 100 nødsamtaler om skytingen, skriver TV-kanalen Fox 2 Detroit.

Ifølge politiet foregikk skytingen i fem minutter, der gjerningspersonen rakk å avfyre mellom 15 og 20 skudd.

Ifølge en forelder kanalen har snakket med hadde sønnen hans barrikadert seg inne i et klasserom da skytingen brøt løs inne på skolen. Sønnen ble ikke skadet.

Mens en elev kanalen har snakket med sier at skolen pleier å gjennomføre øvelser for masseskyting, så de visste hva de skulle gjøre.

Gjerningspersonene skjøt ikke mot politiet da de ankom skolen, og politiet klarte dermed å arrestere vedkommende uten ytterligere skader.

Så langt i år har det vært 650 masseskytinger i USA, ifølge Gun Violence Archive, som definerer én masseskyting der minst fire personer enten er skutt eller drept.

Organisasjonen Everytown fører en oversikt over skoleskytinger i USA, der det blir oppgitt at det så langt i år har vært 138 skyteepisoder ved skoler over hele USA, hvorav 26 var resulterte i dødsfall. Tirsdagens skyteepisode er den dødeligste på en amerikansk skole i 2021.