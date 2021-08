KOLLAPS: Jens Stoltenberg varsler en åpen og ærlig vurdering av hvorfor NATO ikke lyktes med å bygge sterkere sikkerhetsstyrker i Afghanistan. Han kaller det et politisk og militært ledelses-sammenbrudd. Nå jobber hans stab hardt med å understøtte evakuering fra Kabul.

Stoltenberg: Reiser smertefulle og ubehagelige spørsmål

NATO-sjef Jens Stoltenberg erkjenner at NATO mislyktes med å bygge sterke nok sikkerhetsstyrker i Afghanistan. Han sier til VG at han ble overrasket over hvor raskt det skjedde.

Publisert: Nå nettopp

– Vi må erkjenne at det er noen vanskelige lærdommer som NATO må trekke. At vi gjennom mange år ikke har klart å bygge sterkere afghanske sikkerhetsstyrker enn det vi så, sikkerhetsstyrker som kollapser så raskt, sier Stoltenberg til VG på telefon fra Brussel.

Han varsler en «åpen og ærlig» vurdering av det som har skjedd de siste dagene:

– Da har den innsatsen vi har gjort for å trene, lære og bygge sikkerhetsstyrker i Afghanistan, ikke fungert etter hensikten. Det blir et vanskelig spørsmål vi må dypere inn i, legger han til.

les også Stoltenberg om Afghanistan: Truer med nye NATO-angrep

Forsvarer NATOs exit

Men NATOs generalsekretær sier samtidig at han står støtt bak forsvarsalliansens avgjørelse fra mai i år, om å trekke de siste knapt 10.000 soldatene ut av landet i løpet av sommeren.

De aller fleste NATO-soldatene hadde brutt opp og forlatt landet da Taliban inntok hovedstaden og tok makten, etter at president Ashraf Ghani forlot Kabul søndag.

– Vi sto i et vanskelig dilemma; Skulle vi avslutte vært militære nærvær og risikere at Taliban kom tilbake, eller skulle vi fortsette på ubestemt tid og risikere enda mer vold og tap av menneskeliv?

– Var den beslutningen gitt fordi USAs president Joe Biden ville trekke sine soldater ut?

– Det er klart at NATOs beslutning skjer i lys av USAs beslutning om å avslutte deres militære tilstedeværelse i Afghanistan. Det startet med avtalen som president Trump gjorde med Taliban i februar i fjor, som ble fulgt opp av president Biden.

– Å bli værende der uten USA, som var årsaken til at vi gikk inn, var aldri aktuelt, sier Stoltenberg.

– Hva sier det om NATOs evne til å trene sikkerhetsstyrker, nå de overgir seg uten kamp slik vi så søndag?

– Det er noe av det mest urovekkende som har skjedd og som har utløst situasjonen slik den er nå, ja. På tross av at alle var forberedt på at Taliban kunne komme tilbake, hadde ingen forutsett hvor raskt det gikk.

– Det reiser smertefulle og ubehagelige spørsmål om NATOs innsats over 20 år, legger han til.

Ledelseskollaps

Stoltenberg sier til at det er investert enormt fra utlandet, og mye gjennom NATO, av menneskelig og økonomisk innsats, gjennom disse 20 årene.

– Men når de settes på prøve, bryter de sammen. Dette handler mye om ledelse. Det som skjedde var et politisk og militært ledelseskollaps. Og så var det nok mange som var villig til å slåss. Men de fikk ikke ammunisjon, og ikke mat, vann eller lønn, erkjenner NATO-sjefen.

Han uttrykker samtidig takknemlighet for de flere hundre tusen soldatene som har tjenestegjort i Afghanistan gjennom disse 20 årene:

– Jeg vil takke NATO-soldatene og de norske soldatene. De har sørget for at det ikke har vært et friområde for internasjonal terror. Nå kan vi bare forutsette at de nye makthaverne i Kabul lever opp til det de har lovet og ikke tillater at terrorgrupper kan bygge seg opp igjen landet.

– Er tilliten til NATO svekket etter dette?

– NATO er fortsatt en sterk militærallianse. Uansett hva som skjer er det enda viktigere at Nord-Amerika og Europa står sammen i den globale maktbalansen, sier han.

Stoltenberg sier at NATO nå fokuserer på å bistå med evakueringen fra Kabul.

– Oppdraget akkurat nå er å få mennesker ut av Kabul, både diplomater og afghanere som har støttet oss gjennom to tiår, sier han.

– Utfordringen er å få flyplassen til å fungere. Det var alvorlige problemer der mandag. Siden har det kommet inn flere soldater fra USA, Storbritannia og Tyrkia, som har gjort at vi nå har noe bedre kontroll. Men det skjer i høyt tempo og det er behov for å få ut tusenvis av mennesker. Det jobber våre folk med nå, vi at om lag 800 sivile NATO-personell på flyplassen, sier generalsekretæren.