Kvinne skutt og drept under zoom-møte

En kvinne i Florida døde etter å ha blitt skutt og drept av et ungt barn under et digitalt zoom-møte.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

21 år gamle Shamaya Lynn var i et digitalt jobbmøte da hun ble skutt i sitt eget hjem, etter at et barn fant en usikret og ladet pistol i leiligheten, skriver CNN.

Deltagerne på zoom-møtet skal ha hørt en høy lyd, og sett Lynn plutselig falle bakover i stolen. I bakgrunnen sto det et lite barn.

Da Lynn ikke returnerte til møtet, ringte en av møtedeltagerne nødetatene. Ifølge politiet i Altamonte Springs, som ligger nord for Orlando, sto livet ikke til å redde.

– Betjenter og ambulansepersonell gjorde sitt beste for å hjelpe, men hun ble funnet med fatale skuddskader i hodet, sier de i en uttalelse.

Politiet spesifiserte ikke forholdet mellom kvinnen og barnet, men ifølge NBC News har lokale medier rapportert at offeret var barnets mor.

Pistolen tilhører ifølge etterforskerne faren til barnet, som også bor i leiligheten. Barnet er uskadd, og blir nå tatt vare på av nære slektninger.

– Dersom du eier et våpen, vær så snill å holde det innelåst og sikret, sier politibetjent Roberto Ruiz Jr.

Hendelsen fant sted onsdag kveld lokal tid. Det er foreløpig ikke tatt ut noen tiltale i saken.

I april meldte NBC News at en åtte måneder gammel gutt i Texas var blitt skutt og drept av sin tre år gamle storebror. I februar ble en fembarnsmor også skutt og drept i North Carolina, etter at et av barna hennes fant en pistol i håndvesken hennes.

I 2021 har det vært minst 239 utilsiktede skyteepisoder i USA av barn under 18 år, ifølge Everytown for Gun Safety. Så langt har 94 personer dødd som følge av dette, og 157 har blitt skadet. Florida, Ohio og Texas er delstatene som så langt har flest rapporterte tilfeller.