USA i FNs sikkerhetsråd: Russland kan bruke biologiske våpen til mulige attentater

NEW YORK/OSLO (VG) Under et møte i FNs sikkerhetsråd hevder Russland at Ukraina har et program for biologiske våpen. USA mener dette er løgn. De tror Russland nå kan bruke biologiske våpen i krigen Ukraina.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

USAs utsending til FN, Linda Thomas-Greenfield, sier fredag at amerikanske myndigheter tror Russland kan bruke kjemiske eller biologiske våpen til attentater som en del av en iscenesatt hendelse eller en falskt flagg-operasjon.

Thomas-Greenfield sier hun er dypt bekymret:

– Hensikten bak disse løgnene virker tydelig. Vi tror Russland kan bruke kjemiske eller biologiske midler til å støtte taktiske militæroperasjoner. Vi deler transparent det vi vet med verden. Vi har hatt rett flere ganger enn vi skulle ønske.

Russlands FN-ambassadør Vassily Nebenzia.

Det argumenterer hun med på bakgrunn av Russlands nåværende og tidligere uttalelser. Hun sier at Russlands møteinnkallelse i FNs sikkerhetsråd, kan være del av en mulig falskt flagg-hendelse.

Russland har hevdet, uten å ha fremlagt bevis, at USA bedriver “biologisk aktivitet” i Ukraina. Til påstandene svarer Thomas-Greenfield:

– Jeg vil si dette én gang; Ukraina har ikke et biologisk våpenprogram. Ingen laboratorier er støttet av USA - ikke nær russiske grenser, eller noe annet sted. Russland har rulleblad for å på falskt grunnlag anklage andre land for de samme voldelige handlinger som de selv utfører. Det er dypt urovekkende.

– Historie med falske anklager

Ukraina har ikke et program for biologiske våpen, og det er ingen USA-støttede laboratorier for fremstilling av biologiske våpen i Ukraina, ifølge FN-utsendingen.

Heller ikke Thomas-Greenfield fremla beviser for anklagene mot Russland, eller for at en hendelsen er nært forestående.

– Russland har en historie med falske anklager mot andre land for overtredelser som de selv begår, sa FN-utsendingen.

Udokumenterte påstander om biologiske våpen

Det sier hun i kjølvannet av at Russland brukte store deler av sin taletid under møtet på å spre udokumenterte påstander om at det ukrainske militæret og regjeringen bygger biologiske våpenprogram – med støtte fra blant annet USA.

– Da den biologiske våpenkonvensjonen ble besluttet, håper vi verden ville få bort de biologiske truslene som er skapt av mennesker – at vi forsto risiko ved å bruke biologiske våpen og slutte å utvikle dem. Dessverre har vi grunn til å tro disse håpene ikke er oppfylt, sa Russlands FN-ambassadør Vassily Nebenzia.

Russland påstår videre at Russiske spesialoperasjoner oppdaget biologiske våpenprogram implementert av Kyiv og støttet av USAs forsvarsdepartement.