DEPORTERES: Anna Sorokin ble dømt for svindel og tyveri, nå kastes hun ut av USA.

Medier: Anna «Delvey» Sorokin utvises fra USA

Svindleren Anna «Delvey» Sorokin, kjent for flere gjennom Netflix-serien «Inventing Anna», blir nå deportert fra USA, ifølge The Post.

Av Espen Moe Breivik

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Anna Sorokin (31), eller Anna Delvey som hun opererte under, hevdet hun var en tysk arving med en formue på 60 millioner euro, og rundlurte både kjæreste og venner.

Ved hjelp av falske personalia opprettholdt hun i flere år et falskt luksuriøst liv, med dyre hoteller og fine restauranter, uten å betale for seg.

I virkeligheten var Anna en russisk innvandrer, uten særlig mye penger, bosatt i Tyskland fra 2007, før hun flyttet til USA i 2013.

Sorokin ble i 2019 funnet skyldig i tyveri av tjenester for mer enn to millioner kroner, med en dom på fire til tolv år i fengsel.

Vil bli i USA

Nå er hun løslatt fra et interneringssenter i New York og blir sendt ut av USA etter nesten ett år i varetekt, ifølge kilder New York Post har snakket med.

Avisen skriver at hun blir deportert til Frankfurt i Tyskland, noe hun angivelig ikke er særlig fornøyd med.

Hun har tidligere uttalt at hun ønsker å bli værende i USA, og anken på utvisningen var ment å behandles 19. april.

NETFLIX: Julia Garner spiller Anna i «Inventing Anna».

Netflix-suksess

Historien om den falske arvingen som lurte New Yorks elite ble først avslørt av magasinet New York, siden har historien blitt kjent for mange gjennom Netflix-serien «Inventing Anna»

Det er «Grey's Anatomy»-produsent Shonda Rhimes som har produsert serien. Sorokin signerte en avtale med Netflix, som kjøpte rettighetene til historien hennes.

Hvorvidt hun har fått glede av pengene fra Netflix er ukjent, da lovgivningen i New York forhindrer kriminelle i å tjene penger på sin beryktelse.

Historien er ikke ulik VGs avsløring fra 2019 om «Tindersvindleren» Simon Leviev, som også har gjort stor suksess på Netflix.