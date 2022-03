BIO-LABORATORIUM: Illustrasjonsbilde fra et biosikkerhetslaboratorium i Pennsylvania i USA, hvor SARS-CoV-2-infeksjonsprøver er inaktivert.

Ekspertene forklarer Russlands våpenanklager: – Kan innebære mer brutalitet og bruk av nye våpentyper

Hva går Russlands biologiske og kjemiske våpenanklager ut på? Finnes det ukrainske biologiske laboratorier? Bør vi uroe oss? Og kan Russland komme til å anvende slike typer våpen selv? Norske eksperter forklarer.

Av Lena Rustan Fidjestad

Publisert: Nå nettopp

Før Putin gikk til krig mot Ukraina, begrunnet han invasjonen med demilitarisering og «avnazifisering» av landet.

Nær tre uker inn i krigen frykter det internasjonale samfunnet at russiske myndigheter vil bruke uverifiserte påstander om «biolaboratorier» i Ukraina for å eskalere sin våpenbruk.

Plottet som ble fremsatt av det russiske innenriksdepartementet på Twitter 6. mars er at USA og Ukraina står bak et hemmelig «militært biologisk program» på innsiden av Ukrainas grenser, som finansieres av USA. Russland hevder samtidig at landene skal ha forsøkt å forspille bevis.

Fredag 11. mars ble påstandene fremsatt av den russiske FN-ambassadøren under et møte i FNs sikkerhetsråd. Påstandene ble gjentatt i sikkerhetsrådet fredag 18. mars.

Info Dette er kjemiske og biologiske våpen Kjemiske våpen er enhver form for ammunisjon som inneholder giftstoffer eller kjemiske stoffer som angriper kroppens system. Det er forskjellige kategorier av kjemiske våpen: Kvelningsmidler som fosgen angriper lungene og luftveiene

Blemmemidler som sennepsgass brenner huden og gjør folk blinde

Nervemidler forstyrrer hjernens meldinger til kroppens muskler. En liten dråpe av disse kan være dødelig Alle disse kjemiske midlene kan brukes i krigføring i artillerigranater, bomber og missiler. Alle er strengt forbudt av den kjemiske våpenkonvensjonen.

Biologiske våpen er mikroorganismer som virus, bakterier, sopp eller andre giftstoffer som produseres og frigjøres bevisst for å forårsake sykdom og død hos mennesker, dyr eller planter. Biologiske våpen kan være dødelige og svært smittsomme. Sykdommer forårsaket av slike våpen vil ikke begrense seg til nasjonale grenser og kan spre seg raskt rundt om i verden. I moderne tid har biologisk krigføring ofte vært forbundet med miltrann-bakterier (anthrax) og plantegiften ricin. Den biologiske våpenkonvensjonen fra 1975 forbyr utvikling og bruk av biologiske våpen og toksinvåpen. Kilde: BBC, FN, TV2 og Verdens helseorganisasjon Vis mer

ANKLAGER: Russlands FN-ambassadør Vassily Nebenzia anklager Ukraina for å utvikle biologiske våpenprogram med støtte fra USA under et møte i FNs sikkerhetsråd.

Russlands påskudd for anklagene er at amerikanerne, i likhet med Verdens helseorganisasjon (WHO), ga råd om ødeleggelse av virus- og bakterieprøver etter Russlands invasjon, forklarer hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth.

Det gjorde de for å hindre potensielle utslipp med spredning.

– Dette utnytter russerne til å så tvil. Det som egentlig er sikring av farlig biologisk materiale fra krigsskade, kaller Russland ødeleggelse av bevis. Kina støtter påstandene for å angivelig ha bevis om at covid-19 oppsto i Ukraina under amerikansk støtte – og ikke i kinesiske Wuhan, sier han til VG.

Hvordan har USA, Ukraina og uavhengige verdensorganer respondert på anklagene?

De russiske uttalelsene har blitt avvist fra flere hold. Både USA og Ukraina har kategorisk benektet utvikling av biologiske våpen i Ukraina.

FORSVARSEKSPERT: Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole.

Under møtet i Sikkerhetsrådet avviste USAs FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, anklagene på nytt.

USA advare på sin sde verden om at Russland selv kan komme til å bruke kjemiske eller biologiske midler i taktiske militæroperasjoner, heller ikke disse påstandene ble dokumentert.

Ukrainas FN-ambassadør, Sergiy Kyslytsya, sa at Russlands påstander var «en haug med sinnssyke delirium».

FN og WHO har uttalt at de ikke er kjent med biologiske våpenprogram i Ukraina.

USA OG UKRAINA BENEKTER: USAs FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield og Ukrainas FN-ambassadør, Sergiy Kyslytsya i samtale før det omtalte møtet i FNs sikkerhetsråd.

Eksisterer biologiske laboratorier i Ukraina, og er de støttet av USA?

Begge deler stemmer. Det bekrefter USA, ifølge The Guardian.

Etter Sovjetunionens fall bidro USA med finansiering for å hjelpe tidligere sovjetstater til å overføre vitenskapelige ferdigheter fra våpenprogram, og over til offentlige helseinitiativer, skriver The Guardian.

Mange av laboratoriene har ifølge Røseth også fått finansiell støtte fra organer som EU og WHO.

– Dette er helt åpne laboratorier. De er ikke hemmelige slik russerne hevder, sier han.

EKSPERT PÅ BIOLOGISKE VÅPEN: Ørjan Olsvik er professor i molekylær medisin ved Universitetet i Tromsø, og har hatt karriere med høy grad i det norske forsvaret, som forsker med bioterrorisme og biologiske våpen som spesialfelt, både i Norge og i USA.

Har disse ukrainske laboratoriene biologiske våpenprogram?

– Den påstanden er tøv. Det er veldig gode kontrollsystemer innen dette feltet, sier Ørjan Olsvik - en av Norges fremste eksperter på biologiske våpen.

Han er professor i molekylær medisin ved Universitetet i Tromsø, og har forskningskarriere i det norske forsvaret, med spesialfelt innen bioterrorisme og biologiske våpen, både i Norge og i USA.

Ifølge ham er det svært krevende å produsere slike våpen – som består av levende bakterier, biologiske gifter eller virus. Samtidig påpeker han at biologiske våpen er forbudt, fullstendig moralsk og etisk uakseptabelt.

FLAGGERMUS: Russland hevder at Ukraina og USA har undersøkt muligheter for å spre farlige biologiske stoffer ved hjelp av blant annet flaggermus. Svært usannsynlig, sier norsk professor.

I de uverifiserte anklagene om de biologiske våpenprogrammene, hevder Russland at USA og Ukraine skal se på muligheten for å spre farlige bakterie- og virusinfeksjoner med fugler, flaggermus, parasitter, lopper og lus. Det ville være svært usannsynlig, sier Olsvik:

– Fugler og flaggermus er levende vesener med egen vilje, som kan fly dit de selv vil. Man ønsker ikke å få dem tilbake i eget fang ved at de flyr tilbake. De kan også dø av en rekke slike biologiske stoffer.

LABORATORIUM: En forsker kikker på eksperimenter i et biologisk laboratorium i England. Ekspert Olsvik forklarer at slike biologiske laboratorier som Ukraina har, finnes flere steder i verden – blant annet i Norge.

Lagrer ukrainske laboratorier farlige biologiske stoffer?

Ja, sier ekspertene.

Laboratoriene har patogener (sykdomsfremkallende mikroorganismer). Dette har man i alle biologiske laboratorier, blant annet hos Folkehelseinstituttet (FHI), ifølge Olsvik:

– Virusene og bakteriene oppbevares og brukes blant annet som tidlig varslingssystem for sykdommer ved naturlige utbrudd.

Hvorfor hevder Russland at USA og Ukraina har et hemmelig «militært biologisk program?

Olsvik tror Russlands anklager er et retorisk grep for å spre frykt og diskreditere motstanderen. Røseth sier anklagene er et viktig middel for Russland i mediekrigen mellom partene.

– De fremstiller en fortelling om Ukraina som en hasardiøs stat som leker med menneskeliv og planlegger å angripe Russland. Dette er påstander som falt på stengrunn i Sikkerhetsrådet, men som Kreml særlig selger inn til egen befolkning, sier Røseth.

Krigseksperten sier det også er en fortelling som er skapt for å legitimere krigshandlingene i Ukraina, og økt russisk maktbruk med tap av flere sivile liv.

– Argumentasjonen er at krigshandlingene er noe Russland ser seg nødt til å gjøre for å beskytte sitt folk, beskriver Røseth.

Ukrainsk nødpersonell og frivillige frakter en skadet gravid kvinne til sykehus, etter russisk angrep mot et fødesykehus i Mariupol i Ukraina onsdag 9. mars. Kvinnen døde senere av skadene.

Hvis Russlands anklager om et hemmelig biologisk våpenprogram er falske nyheter – betyr det at vi ikke trenger å bekymre oss?

Nei, for patogenene i ukrainske laboratorier kan lekke eller havne i hendene til russiske styrker ifølge ekspertene. Dersom et av laboratoriene blir truffet av russisk angrep, kan det føre til katastrofale utbrudd, skriver The Guardian.

– USA er redd for at Russlands anklager skal føre til at de blir mer hensynsløse i krigføringen. Vestlig side advarer mot dette for å gi russerne mindre handlingsrom, sier Røseth.

I RUINER: Bilde fra landsbyen Bushiv, 40 kilometer vest for Kyiv i Ukraina, etter et russisk angrepsraid natt til 4. mars.

Røseth synes Russernes fremstøt i denne saken er bekymringsverdige.

– Det får meg til å lure på motivet. Er det et virkemiddel for å diskreditere USA overfor sin egen befolkning, eller er det for å endre handlingsmønster i krigen? Et nytt handlingsmønster kan innebære mer brutalitet og bruk av nye våpentyper som kan være effektive i byer men samtidig svært skadelige for sivile.

Kan Russland komme til å bruke biologiske eller kjemiske våpen i Ukraina?

Røseth svarer:

– Jeg håper ikke det. Det er ikke automatikk i at de på bakgrunn av anklagen vil bruke slike våpen selv. Men jeg er redd det kan legitimere mer vilkårlige krigshandlinger som ikke skiller mellom sivile og militære mål.

Søndag ble Russland anklaget for å bruke fosforbomber i Luhansk-regionen øst i Ukraina, som er et kjemisk våpen.

HVIT FOSFOR: Dette bildet viser fosforbomber brukt av Israel over Gaza by i 2009.

Olsvik forklarer at kjemiske våpen, som er beryktet for å være grusomme og har stor og umiddelbar effekt, er noe annet enn biologiske våpen.

– Russland har neppe biologiske våpen. Det ville i så fall vakt ekstreme reaksjoner fra resten av verden.

Det er ifølge Olsvik ikke kjent at stater har brukt denne type våpen tidligere - kun terrorister har forsøkt på mislykket vis.

– Siden biologiske våpen er luftbårne, svært vanskelige å håndtere og har dårlig presisjon kunne de endt med å ramme Russlands egne styrker – for eksempel om vinden snur.