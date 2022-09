UVANLIG STØTTEDYR: Amerikanske Joseph «Joie» Henney med sitt emosjonelle støttedyr – alligatoren Wally Gator (7).

Møt støttealligatoren Wally Gator (7): − Når han snur nesen mot deg, forventer han et kyss

Alligatoren Wally Gator (7) har hjulpet eier Joie Henney (69) gjennom depresjon og kreftsykdom. Duoen sover i samme seng om natten og jobber for å hjelpe vanskeligstilte på dagtid.

Publisert: Nå nettopp

– Han er ikke en vanlig alligator. Jeg har aldri møtt noen som Wally, sier Joie Henney i et FaceTime-intervju med VG.

Med kamera påslått viser han VG rundt i hjemmet sitt på en campingplass i Jonestown, to timers kjøretur fra Philadelphia i delstaten Pennsylvania. Midt i et digert vassebasseng som fyller størsteparten av stuen ligger alligatoren Wally Gator (7) og svaler seg ned.

For tiden veier det uvanlige kjæledyret om lag 34 kilo og er 150 centimeter lang, men dersom han lever til han blir 95, vil han kunne oppnå en vekt på drøye 450 kilo. Dette er fordi alligatorer vokser i lengde og vekt hele livet, opplyser eier Henney.

Saken ble først omtalt i The Washington Post.

SOFAKOS: Joie Henney (69) og hans emosjonelle støttedyr WallyGator (7) under en kosestund på sofaen.

Emosjonell støttealligator

69-åringen har rodeobakgrunn som hestetrener og oksebryter (« bull wrestler») og har vært både marinesoldat og bygningsarbeider. I dag er han pensjonert og livnærer seg av treskjæring.

Men mest tid bruker han med Wally Gator som Henney har registrert som sitt «Emotional Support Animal» (ESA) – på norsk kalt emosjonelt støttedyr. Skal vi tro dyreelskeren, lever Wally opp til rollen.

NYFIKEN: WallyGator liker ifølge eier Joie Henney å titte ut både vinduet hjemme og bilvinduet når han er på biltur.

– Da jeg mistet fem familiemedlemmer og venner på kort tid for noen år siden og ble skikkelig deprimert av sorg, endret han atferd. Plutselig fulgte han meg rundt som en hund og ville ligge på fanget mitt. Det samme skjedde i fjor høst. To dager senere fant jeg ut at jeg hadde prostatakreft, forteller Henney.

– En slik endring i oppførselen har han bare hatt de to gangene. Jeg er sikker på at Wally visste at jeg hadde kreft før jeg visste det selv.

Dyrehvisker

I 30 år har den pensjonerte marinesoldaten hjulpet å pleie og omplassere alligatorer, slanger og andre reptiler som andre kjæledyreiere ikke klarer å håndtere. Under oppveksten på gård pleide Henney og faren å redde skadede dyr som de tok til veterinæren og deretter pleide tilbake til livet.

Henney ble kalt «oksehvisker», for sitt sjeldne håndlag med okser. Men også giftige, aggressive slanger og andre dyr, blir rolige rundt ham.

Han demonstrerer for VG ved å håndtere en gedigen pytonkrysning som tidligere var så aggressiv at eieren ikke kunne beholde den.

På spørsmål fra VG om dette er noe han har lært eller en gave han har, er ikke Henney i tvil:

– Det er en gave. Jeg har alltid vært slik.

Aktiver kart

– Nekter å bite

Da VG intervjuer ham, gjenstår tre av 28 strålebehandlinger. Wally Gator følger ham til sykehuset der leger og sykepleiere liker å hilse på støttedyret.

– Han er helt annerledes enn alle andre alligatorer jeg har møtt. Alligatorer bryr seg ikke om hvordan du har det. De vil bite deg om du gjør noe som provoserer dem. Wally nekter å bite. Han biter hverken dyr eller mennesker.

– Hvorfor biter han ikke?

– Vi vet ikke hvorfor. Vi sier at han er sendt av Gud. Jeg jobber mye som frivillig for å bistå vanskeligstilte i samfunnet og muntre opp folk. Det er akkurat det Wally gjør også, svarer Henney.

– Jeg føler Gud har sendt ham til meg fordi Wally har en oppgave å utføre.

– Forrædersk smil

På bilder ser WallyGator ut som om han smiler. Det smilet er noe alle alligatorer har fra naturens side, opplyser Henney.

– Det er et forrædersk smil. Alle alligatorer smiler med munnen. Det er slik de ser ut og det er lett å bli lurt. Unntaket er Wally. Han elsker å bli klappet på magen, klemt og kysset. Når han snur nesen mot deg, forventer han et kyss, forklarer Henney.

18 måneder gammel ble Wally Gator funnet forlatt i en sølepytt i Florida sammen med to andre unge alligatorer. Henney ble spurt om han kunne hjelpe. De to sistnevnte oppførte seg som alligatorer flest og er for lengst omplassert videre til et reptilmottak.

Bla gjennom billedgalleriet for å se Wally Gator med favorittpersonene:

1 / 4 PÅ JOBB: Når Wally Gator får på seg emosjonelt støttedyr-selen, går han inn i trenings- og jobbmodus, ifølge eier Joie Henney. Her med en liten fan. BESTEVENNER: Jevngamle Emmy (7) og Wally Gator (7) har et spesielt bånd. Joie Henney håper hun vil kunne overta ansvaret for alligatoren den dagen han selv går bort. – Wally elsker henne. Hun kan gjøre alt med ham. GLAD I BARN OG BILKJØRING: Her koser Wally Gator seg i baksetet med Eddie. UNDERVANNSKAMERA: Wally Gator på badetur med Eddie, sønnen til Joie Henneys assistent. Dødsrullen som alligatorer foretar med potensielt bytte og iblant også kan gjøre med mennsker, har Wally ifølge eieren aldri prøvd seg på. forrige neste fullskjerm PÅ JOBB: Når Wally Gator får på seg emosjonelt støttedyr-selen, går han inn i trenings- og jobbmodus, ifølge eier Joie Henney. Her med en liten fan.

Wally var så spesiell at Henney bestemte seg for å beholde ham. De sover sammen, ser på TV-sammen, kjører bil sammen og gjør samfunnsarbeid sammen.

Ifølge Henney er alligatoren særlig glad i assistentens barn, som Wally liker å ligge på fanget til under bilturer og svømme med.

–Alligatorer er veldig intelligente og lette å trene. Men Wally er en einstøing og slik må det være. Når jeg tar meg av andre alligatorer, lar jeg dem ikke møte ham. Jeg kan ikke ta sjansen på at en annen alligator vekker aggresjon i ham.

I stedet er Wally Gator venner med en indonesisk gris og pleier å se på TV med en bekjents chihuahua som da legger seg på ryggen hans. Hunden og Wally pleier også å ta en blund sammen.

– Han angriper aldri. Men han er over 150 centimeter nå og kan brekke en manns bein med halen. Derfor må man vite hva man driver med. Hodet hans er bare skinn og bein. Jeg får iblant blåmerker hvis han snur seg i sengen og dunker borti meg.

STØTTEDYR: Wally Gator venter på sykehuset mens eieren Joie Henney får strålebehandling.

Tydelige regler ble etablert fra start:

– Med Wally er det svært viktig at han vet hvem som er sjefen. Med en alligator er det ikke rom for tvil. Det hender han slår seg vrang, på linje med et småbarn. Da legger han seg furtent ned og nekter å flytte seg.

– Hva gjør du da?

– Da stirrer jeg ham direkte inn i øynene og gir ham muntlig beskjed om å følge ordre. Lyer han ikke, henter jeg frem en gammel sko jeg alltid har med meg. Den plasserer jeg på bakken, får ham til å legge seg på den med haken og gir ham «time out». Han får ikke flytte seg før jeg sier «ok». Jeg bruker aldri fysisk avstraffelse. Metoden min er positiv forsterkning.

– Og det respekterer han?

– Alltid! Når han har «time out», rikker han seg ikke.

Bordmanerer

Av sikkerhetshensyn har Henney trent alligatoren sin til å kun få mat hjemme i bassenget sitt. Godbit ved bordet kommer aldri på tale.

– Han kunne bitt fingeren av et barn om han plutselig fikk for seg at han ville hatt en pølsebit. Fordi han kun får mat hjemme i bassenget, rører han ikke mat andre steder. Jeg kan legge et kyllinglår foran ham uten at han er borti det.

1 / 2 NYPUSSETE TENNER: Wally Gator med eierens hånd i munnen. Tennene hans blir pusset med en tredje dag. PARTYANTREKK: Wally Gator dresset opp til oppdrag. forrige neste fullskjerm NYPUSSETE TENNER: Wally Gator med eierens hånd i munnen. Tennene hans blir pusset med en tredje dag.

For Joie Henney betyr samspillet med dyr livsglede. De ga ham vennskap og mestringsfølelse i oppveksten da han slet med sterk dysleksi og ADHD. Og med en alligator som kan bli 95, drømmer Henney å bli som tippoldemoren:

– Hun ble 112 år gammel. Tippoldefar ble 91. De oppdro ti barn i en ettroms hytte i fjellene i Tennessee.

Selv er Henney far til tre og bonusfar til to voksne barn.

– Jeg anser alle som barna mine. Jeg har 18 barnebarn og tre oldebarn. De bor spredd rundt, men jeg ser dem iblant.

Store livsutfordringer

Livet har ikke alltid vært en kosestund med en vennlig alligator. Årene som marinesoldat, hardnet ham.

– Du blir trent til å drepe. Jeg fikk problemer jeg slet med i ti år. Jeg var fylt med sinne, men jeg har kommet over mye av det. Rodeolivet hjalp. Martial arts-trening også. Og nå hjelper Wally.

Når han en dag ikke lenger kan ta seg av alligatoren, håper Henney at assistentens 7-årige datter Emma vil overta eierrollen.

– Du tror ikke det kan føles som et overveldende ansvar når hun en dag blir voksen og får sitt eget liv og familie?

– Nei, jeg tror ikke det. De har et helt spesielt bånd.

– Hva har Wally lært deg om livet?

– Jeg er glad for at du spør meg om det. Livet er tøft. Folk har vansker med å tilpasse seg. Det er mange slemme mennesker der ute som gjør andres liv vanskelig. Wally og jeg ønsker bare å bringe frem smilet i folks hjerter, svarer Henney.

– Vi får vår andel hat på sosiale medier. Slutt å snakke stygt om Wally til du kjenner ham. Vær snill, si heller noe pent hver dag til fremmede på gaten. Inntil du selv kan samle inn penger og hjelpe andre, inntil du gjør det samme som Wally: La ham være i fred. Wally gjør verden til et bedre sted.

Se videoer: Alligator-drama