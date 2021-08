RESTENE: En bil som skal ha inneholdt eksplosiver er ødelagt etter et amerikansk droneangrep søndag.

Slektninger: Ti familiemedlemmer drept i amerikansk droneangrep i Kabul

Slektninger forteller at flere av de drepte var barn.

USA utførte et defensivt luftangrep i Kabul rettet mot en selvmordsbomber fra IS-K, som amerikansk etterretning anså som en trussel mot Hamid Karzai flyplass utenfor Kabul, sa en amerikansk tjenesteperson søndag.

Angrepet rettet seg mot et kjøretøy som stod parkert i et nabolag i Kabul.

Flere amerikanske og britiske medier, deriblant CNN, Washington Post, BBC og Sky News, har snakket med det som skal være slektninger av de drepte.

De forteller samme historie: At ti familiemedlemmer var blant de drepte. De kaller seg selv en «vanlig» familie - og avviser at de har noen tilknytning til IS.

Ifølge The Washington Post var åtte av de drepte barn under 18 år. CNN melder imidlertid at syv barn var blant de drepte, mens BBC rapporterer om seks drepte barn.

Ifølge slektningene skal det yngste offeret være en to år gammel jente, som ble funnet i en steinrøys utenfor familiens hus mandag, skriver CNN.

Angrepet rettet seg mot en bil som ifølge Pentagon inneholdt eksplosiver og var på vei mot flyplassen. USA mener det avverget en umiddelbar trussel fra den ytterliggående islamistgruppen IS-K, som i forrige uke gjennomførte et terrorangrep ved en av portene til flyplassen i Kabul, der minst 180 mennesker, hvorav 13 amerikanske soldater, ble drept.

– Det er galt, det er et brutalt angrep, og det har skjedd basert på feil informasjon, sier Ramin Yousufi, en av slektningene til BBC.

– Hvorfor har de drept familien vår? Våre barn? De er så oppbrent at vi ikke klarer å identifisere kroppene deres eller ansiktene, legger han videre til.

SKADER: En dør er falt av hengslene etter droneangrepet søndag.

En annen slektning som har uttalt seg til BBC, Emal Ahmadi, sier at det var hans to år gamle datter som ble drept.

Han forteller at han og andre i familien hadde søkt om å bli evakuert av de amerikanske styrkene, og at de ventet på en telefon om at de kunne dra til flyplassen.

Ifølge Ahmadi har en av de som ble drept tidligere jobbet som oversetter for de amerikanske styrkene.

Andre ofre skal tidligere ha jobbet for internasjonale organisasjoner og hadde visum som tillot dem innreise til USA, skriver BBC.

Før helgen gjennomførte USA et droneangrep mot antatte IS-medlemmer i Nangarhar-provinsen. USA gikk til aksjon dagen etter det voldsomme terrorangrepet i Kabul.

Tre sivile skal ha blitt såret i angrepet i Nangarhar. Taliban har kritisert begge angrepene.

MÅL: Et ødelagt kjøretøy ligger i bakgården av et hus etter det droneangrepet.

Etterforsker angrepet

På en pressekonferanse mandag sa pressetalsmann John Kirby at de ikke var i posisjon til å bestride rapporter om sivile omkomne, og at de undersøker og etterforsker hendelsen.

– Ta ikke feil, ikke noe militær på jordens overflate jobber hardere for å unngå sivile omkomne enn det amerikanske forsvaret, og ingen vil se uskyldige liv gå tapt, sa han.

PENTAGON: Forsvarsdepartementets talsperson John Kirby snakker på Pentagons pressekonferanse søndag 30. august.

Videre understreket han at dette er noe de tar veldig alvorlig, og hvis det skulle vise seg at de har tatt uskyldige liv «så kommer vi til å være åpen om det».

I en tidligere uttalelse sa USAs hovedkommando at droneangrepet hadde vært etterfulgt av en serie med kraftige eksplosjoner.

Dette mener de kan tyde på at det var store mengder eksplosivt materiale inne i kjøretøyet, som kan ha medført ytterligere skade