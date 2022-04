Zelenskyj: − Russland vil erobre Donbas og Sør-Ukraina

Ukraina sier de har tatt tilbake kontrollen over hovedstaden Kyiv, samtidig advarer presidenten om at Russland nå fokuserer på den sørøstlige delen av landet.

Av Espen Moe Breivik

Publisert: Nå nettopp

President Volodymyr Zelenskyj sier at Russland trapper opp luftangrepene mot den sørøstlige delen av Ukraina.

Påstanden er lik informasjon som også det britiske forsvarsdepartementet har kommet med i sin etterretningsoppdatering.

Hyllet motstanden

– Hva er målet til de russiske styrkene? De vil erobre både Donbas og Sør-Ukraina, sa Zelenskyj i en tale natt til søndag.

– Hva er vårt mål? Å beskytte oss, vår frihet, vår nasjon og våre innbyggere, fortsetter han.

I talen hyller han også det ukrainske forsvaret for å ha forsvart den beleirede havnebyen Mariupol, som har lidd stor nød siden russerne gikk inn.

– Motstanden i Mariupol og andre byer har gitt Kyiv tid og bidratt til å svekke Russlands militære evne, sier han.

Videre ber han ukrainerne for å fortsette å protestere og ødelegge for okkupantene.

– Det blir vår felles seier, sier han.

Gratulerer Zelenskyj

Det ukrainske forsvarsdepartementet opplyste lørdag at deres styrker har gjenerobret hele Kyiv-regionen.

Russland selv kunngjorde tidligere denne uken at landet ville trappe ned angrepene mot den ukrainske hovedstaden og byen Tsjernihiv i nord og heller rette oppmerksomheten mot Ukrainas østlige regioner.

BBC skriver at storbritannias statsminister Boris Johnson har snakket med og gratulert presidenten med å ha presset russiske styrker ut av Kyiv.

Døde mennesker i gatene

Etter tilbaketrekningen har ukrainske styrker funnet flere døde mennesker i gatene i regionen.

Nyhetsbyrået AFP, som er på plass i Butsja, skriver at de har sett flere liggende døde langs en og samme gate, og at en av dem skal ha hatt hendene bundet sammen på ryggen.

Det er ennå uklart hvem de døde – som er kledd i sivile klær – er, og hvordan eller på hvilke måte de er blitt drept.

Selv om russiske styrker nå ser ut til å være ute av hovedstadsområdet, ser de altså ut til å intensivere angrepene mot mål øst i Ukraina.

– Til tross for den russiske innsatsen for å redusere ukrainsk luftforsvarsevne, fortsetter Ukraina å være en betydelig utfordring for russiske luft- og missiloperasjoner. Som et resultat er russiske fly fortsatt sårbare for luftvernsystemer på kort- og mellomdistanse, skriver det britiske forsvarsdepartementet.

Det kan hindre Russland i å få fotfeste i disse områdene, heter det i oppdateringen.