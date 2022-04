FREMSTØT MOT ODESA: Det ble tidlig søndag morgen rapportert om flere eksplosjoner i havnebyen Odesa i Ukraina.

Dette kan være Russlands neste trekk: − Luftkontroll er nøkkelen

Russland vil trolig sette alt inn på å avskjære ukrainske styrker fra forsterkninger og deretter gå hardt ut mot sitt neste hovedmål: Odesa. Men russerne sliter med spredte styrker og presses mot upopulære avgjørelser, mener militæreksperter.

Russlands største tabbe er troen på at Ukraina skulle kollapse og overgi seg etter få dager, som under annekteringen av Krim i 2014 der ukrainerne overga seg «nesten uten et skudd». Det mener obsertløyntnant og hovedlærer ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen.

Russerne har spredt styrkene sine utover et stort område i Ukraina, men ble møtt av ukrainske styrker, politikere og innbyggere som nekter å overgi seg, påpeker militæreksperten.

Konsekvensen er forsyningsmangel og utfordringer med enorme avstander for å få på plass nye.

– De blir angrepet både i front og bak av ukrainske styrker. Og så har de kjørt seg fast og stått stille i flere uker. De har skjønt at dette kan de ikke fortsette med. Derfor har de valgt å trekke seg ut av Kyiv og «kraftsamle seg», som jeg kaller det, sier Karlsen i et intervju med VGTV.

MILITÆREKSPERT: Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, hovedlærer ved Forsvarets høgskole.

Utfordringen fremover blir tilfang av nok soldater, påpeker han. Russland må ganske så kjapt beslutte hva de skal gjøre med de vernepliktige soldatene som ble innkalt i fjor og i disse dager er ferdige med militærtjenesten.

– Da må de ta en beslutning: «Skal vi gi dem ordre om å bli værende? ». Det blir som om Norge skulle innkalt vernepliktsforsvaret. Det er nok lite populært i Russland, fastslår Karlsen.

Har et forklaringsproblem

Å forklare befolkningen at du driver «en spesialoperasjon» hvis alle de unge guttene må bli værende i seks måneder til, er problematisk, sier Karlsen.

Russisk propaganda har hevdet at militæret er på en «spesialoperasjon» i Ukraina – ikke en invasjon.

Å kalle inn vernepliktige som har vært inne tidligere er heller ikke populært, påpeker obsertløyntnanten. Konsekvensen? Alle som er villige til å gå inn i det russiske forsvaret, får nå jobb.

– De blir kjørt rett til fronten. Det er en risikabel business. Russland har mange avdelinger som består av en blanding av befal, kontraktsoldater og vernepliktige, forklarer Karlsen.

Russland er derfor helt avhengige av å fylle opp med nye soldater raskt.

– Knipetangsmanøver

Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole, Tom Røseth, sier til VG at Russland nå utfører en «knipetangsmanøver», for å isolere de store styrkene som Ukraina har i Donetsk-området.

En knipetangsmanøver er en taktikk brukt av militære styrker, hvor en styrke under fremrykning angripes på begge sider så de blir omringet og ikke kan få støtte fra andre styrker.

– De har kjørt denne taktikken over tid, men de har ikke særlig eller betydningsfull fremgang. Hvis de klarer å ta Mariupol kan de fokusere mer på knipetangsmanøveren, sier Røseth.

MILITÆREKSPERT: Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole.

– Luftkontroll er nøkkelen

Han tror derfor at russernes hovedfokus nå er å erobre havnebyen Mariupol, som vil øke Russlands offensiv. Dersom russerne får kontroll over Mariupol, vil de kunne opprette en såkalt landbro mellom Krim-halvøya og de russiske utbryterregionene i Donetsk og Luhansk. Mariupol anses derfor som et viktig strategisk mål.

Faller Mariupol vil russerne deretter kunne fokusere på Odesa i sør.

– Det kan skje plutselig eller om flere uker, mener Røseth.

Søndag 3. april har Russland blant annet angrepet et oljeraffineri i utkanten av byen med missiler.

Røseth tror at Russlands mål er å erobre Donbas i øst og Sør-Ukraina.

Ifølge Røseth er nøkkelen til suksess kontroll over luftrommet. Ukrainsk kontroll over luftrommet, vil forsinke russiske fly kraftig.

– Hvis ikke bakkestyrkene kan opptre med luftstøtte, vil de slite. Luftkontroll er nøkkelen.

LETER ETTER MINER: En soldat har lagt seg ned på bakken i Butsja lørdag 2. april for å sjekke rester av treverk for skjulte miner.

Hevder Russland trapper opp luftangrep

President Volodymyr Zelenskyj hevder at Russland trapper opp luftangrepene mot den sørøstlige delen av Ukraina.

– Hva er målet til de russiske styrkene? De vil erobre både Donbas og Sør-Ukraina. Hva er vårt mål? Å beskytte oss, vår frihet, vår nasjon og våre innbyggere, sa Zelenskyj i en tale natt til søndag.

UKRAINAS PRESIDENT: Volodymyr Zelenskyj har forbløffet en hel verden med sine retoriske evner og kampvilje.

Det ukrainske forsvarsdepartementet opplyste lørdag at deres styrker har gjenerobret hele Kyiv-regionen.

Russland selv kunngjorde tidligere denne uken at landet ville trappe ned angrepene mot den ukrainske hovedstaden og byen Tsjernihiv i nord og heller rette oppmerksomheten mot Ukrainas østlige regioner.

Tidlig søndag morgen var det flere eksplosjoner i havnebyen Odesa. Bilder fra stedet viser tykk, svart røyk som stiger opp blant bygningene.

– Et av de kritiske infrastrukturobjektene ble angrepet i dag morges, opplyser en talsmann for myndighetene i byen, Serhij Bratsjuk.

INTENSIVERER: Odesa 3. april. Selv om russiske styrker nå ser ut til å være ute av hovedstadsområdet, ser de ut til å intensivere angrepene mot mål øst i Ukraina.

Aner strategiskifte

Amerikansk etterretning mener Russland har skiftet strategi, og har et mål om å ta kontroll over denne delen av Ukraina tidlig i mai, ifølge kilder som CNN har snakket med.

– Putin er under press for å vise at han kan vinne, og det er mest sannsynlig at han får til i Øst-Ukraina, sier en kilde til kanalen.

De spekulerer i om de ønsker å oppnå seier innen 9. mai, som er en høytid i Russland for å markere nazistenes overgivelse under andre verdenskrig.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen fremhever at Russland må finne et balansepunkt på hvor mange styrker de kan trekke ut fra andre grenseområder. Han registrerer at de allerede har overført minst to bataljoner fra brigadene som er stasjonert på grensen mot Kirkenes.

Fra den såkalte Nordflåten har de sendt sørover tre landgangsfartøyer.

– De kan ikke tømme alt fra vårt nabolag. Tilsvarende er det på grensen mot Kina og ikke minst Sentral-Asia der de stadig har oppgjør med narkotikasmugling og terror. De kan ikke tømme hele landet sitt, avslutter Karlsen.

