Disse russiske styrkene skal ha vært i Butsja

Den 64. motoriserte infanteribrigade blir pekt ut av samtlige kilder. Den er underlagt den 35. kombinerte armé. Brigaden skal være forlagt i Khabarovsk-området – helt øst i Russland til daglig. Ukrainsk etterretning hevder at de nå er sendt til Belgorod i Russland for å hvile et par dager, og at de blir sendt tilbake.