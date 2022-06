UT PÅ TUR: Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol på tur med hunden.

Sør-Koreas førstedame vil ha slutt på hundekjøtt som mat

Den nyvalgte sør-koreanske presidenten Yoon Suk-yeol (62) og førstedame Kim Keon-hee (49) har selv fire hunder og tre katter. Nå vil presidentens kone ha slutt på skikken med å spise hundekjøtt.

Publisert: Nå nettopp

– Korea og Kina er de eneste landene av de store økonomiene hvor folk fortsatt spiser hundekjøtt. Nå må dette ta slutt, sa førstedamen i et intervju med avisen Seoul Shinmun mandag, ifølge The Korea Times.

Det er bare uker siden den tidligere statsadvokaten Yoon Suk-yeol vant valget, med løfter om en tøffere linje mot Nord-Korea og mot korrupsjon. Nå går presidentens kone Kim Keon-hee ut mot landets manglende dyrevern og tradisjon for å spise hundekjøtt.

AKSJONERERE: Dyrevernsaktivister demonstrerer mot skikken med å spise hundekjøtt utenfor presidentpalasset i Seoul i 2020. Nå lover kona til den nyvalgte presidenten å kjempe for det samme.

I et avisintervju anmoder hun regjeringen om å ta grep for å forby hundekjøtt og ber om strengere straff for dyremishandlere. Hun mener Sør-Korea har blant “de svakeste dyrebeskyttelseslovene» i verden og sammenligner dyremishandlig med vold i hjemmet.

– Et slikt forbud vil til syvende og sist være et uttrykk for respekt for menneskets beste venn, og det betyr også respekt for livet, sa hun og la til at nesten 15 millioner mennesker har kjæledyr i Sør-Korea.

SEIER: Den nyvalgte sør-koreanske presidenten Yoon Suk-yeol og kona Kim Keon-hee avga sine stemmer 27 May 2022. Bare uker siden presidenten ble innsatt, bruker kona posisjonen til å gå hardt ut mot landets 100 år gamle hundekjøtt-tradisjon.

Hundekjøttforbruket i Korea har gått dramatisk ned de siste tiårene på grunn av oppfatninger om at tradisjonen er i ferd med å bli en internasjonal sjenanse. Likevel hevder talsmenn at folk bør ha friheten til å velge hva de spiser.

Sør-Koreas nye president Yoon Suk-yeol er en politisk nybegynner kjent for sin kompromissløse etterforskninger av noen av landets mest profilerte korrupsjonsskandaler.

Kona har i en årrekke vært sjef for et selskap som driver med kunstutstillinger. I desember kom hun med en offentlig unnskyldning etter påstander om at hun forfalsket en legitimasjon for å ta en deltidslektorplass ved et lokalt universitet, melder Korea Herald.