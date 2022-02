MØTTE KERRY: I Brest hadde den norske statsministeren avtalt et eget møte med USAs klimautsending, den tidligere utenriksministeren John Kerry.

Støre: Utelukker ikke nye norske bidrag til Nato i øst

BREST, FRANKRIKE (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varsler nå at det kan være aktuelt for Norge å bidra mer til Natos felles forsvar i Øst-Europa. Han sier til VG at spørsmålet er til fortløpende vurdering.

Av Alf Bjarne Johnsen

– Jeg utelukker ikke at det kan være aktuelt å bidra til Natos støtte til våre allierte som trenger denne forsikringen. Det vurderer vi fortløpende, sier Støre til VG.

Fredag formiddag er statsministeren i den franske byen Brest, hvor det franske EU-formannskapet holder et toppmøte om hav, «One Ocean».

Fredag ettermiddag har han en egen avtale om et møte med Frankrikes president, Emmanuel Macron.

Ikke lenger utelukket

For to uker siden, da Støre var i New York og ledet møter i FNs sikkerhetsråd, sa han i et VG-intervju at Norge har ingen planer om å sende militære styrker til Nato-landene i øst for å avskrekke Russland.

– Så det er ikke lenger utelukket?

– Jeg har sagt at Norge bidrar militært i alliansen, i det fremskutte forsvaret. Vi har soldater i Litauen og vi har fartøy i Middelhavet. Og det å følge aktiviteten langs Norges grenser er et viktig bidrag til alliansens sikkerhet, i store havområder og på grensen mot Russland. Vi er også vertskap for Natos største øvelse, i 2022, «Cold Response», sier Støre.

TIL FRANKRIKE: Statsminister Jonas Gahr Støre fløy fredag morgen til den franske byen Brest, blant annet for å møte Frankrikes president Emmanuel Macron.

Onsdag og torsdag møtes Natos forsvarsministere i Brussel for første gang i 2022. Der deltar den norske forsvarsministeren Odd Roger Enoksen (Sp).

Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg har varslet en vurdering av størrelsen på styrkene i øst, trolig med sikte på forsterkninger i de landene som ligger nærmest Ukraina.

VG er kjent med at både Romania og Bulgaria – etter eget ønske – kan få tilført baser med Nato-styrker, på linje med «Enhanced Forward Presence»-basene som tidligere er etablert i Estland, Latvia, Litauen og Polen.

– Forsvarsministeren har et godt mandat til å bidra på det møtet på en konstruktiv måte, sier Støre.

– Hva vil han legge på Natos bord?

– Det vil han si til uken, svarer statsministeren.

– Men vi følger situasjonen løpende, og det er viktig for oss at våre allierte i Nato opplever solidaritet og trygghet. Det er viktig å ikke gå i søvne inn i en logikk der dem militære opptrappingen dominerer. Vi må holde fast ved det politiske sporet. Den militære logikken må ikke overskygge dette, sier han.

Russland: Rett til sikkerhet

President Macron kom for få dager siden fra Moskva hvor han satt i timelange møter med president Vladimir Putin. Nå ser Støre fram til å høre hva Macron fikk ut av dette:

– Det blir interessant å få hans vurderinger nå. Men jeg mener at Russlands militære mobilisering først og fremst er et politisk språk fra Putin. Han bruker denne mobiliseringen til å få en plass ved bordet, primært med USA. Det han ønsker er en styrket posisjon til å diskutere spørsmålene som Russland er opptatt av. Det er noe Europa kan diskutere, sier Støre.

Han opplever deler av Russlands budskap som legitimt:

– Russland på samme måte som Norge og Nato-landene, har rett til å leve i sikkerhet. Vi må ikke komme dit at alle russiske ønsker blir stemplet som illegitime. Men dette må opp på forhandlingsbordet.

– Men å bruke militær makt til å endre grunnleggende premisser i Europa, det må vi avvise veldig bestemt, legger han til.

Lavrov får felles svar

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov sendte for kort tid siden et brev til Norge og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), og en rekke andre land i Europa og Nord-Amerika.

Der ba Russland om at alle landene redegjorde for sitt syn på begrepet udelelig sikkerhet.

Norge har nå svart, sammen med de andre mottagerne, i et felles brev som NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har koordinert.

– Vi har samordnet svaret med våre allierte. Vi er ikke interessert i å splitte dette i flere ulike vektlegginger. Vi henter de grunnleggende prinsipper for sikkerhet i Europa fra eksisterende avtaler og dokumenter, sier Støre til VG.