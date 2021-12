GÅR AV: Lord David Frost har varslet at han går ut av regjeringen.

Brexit-mister trekker seg: − Var misfornøyd med nye coronatiltak

Lord David Frost trekker seg som brexitminister i Storbritannia, melder Sky News.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Som brexit-minister forhandlet Lord David Frost frem avtalen om Storbritannias uttreden av EU.

Han skal ha overlevert sin avskjedssøknad til statsminister Boris Johnson for en uke siden, men ble overtalt av Johnson til å bli i stillingen til januar.

En sentral regjeringskilde har ifølge avisen Daily Mail opplyst at Frosts avgang var foranlediget av innføringen av regjeringens nye pandemitiltak, etter at Boris Johnson iverksatte sin «Plan B» for å bekjempe den økende omikronsmitten.

– Han var desillusjonert over regjeringens politikk, ifølge Daily Mail.

Fredag 10. desember innførte Storbritannia obligatorisk bruk av munnbind innendørs i de fleste offentlige bygg. Påbudet gjelder blant annet kinoer, teatre og kirker.

Statsminister i Storbritannia, Boris Johnson, mister enda en statsråd.

Det er også innført påbud om coronapass enkelte steder, og alle som har mulighet til det er bedt om å jobbe hjemmefra.

Dette skal imidlertid bare ha vært dråpen som fikk begeret til å flyte over for Frost, ifølge Daily Mail.

Ministeren skal ha vært misfornøyd med vedtatte skatteøkninger, og store kostnader knyttet til en miljøpolitikk med nullutslippsambisjoner.

Frost har de siste ukene hatt intense diskusjoner med EU-kommisjonens visepresident Maros Sefcovic i forbindelse med at Storbritannia og EU forsøker å tette hull i avtaler som ble inngått etter at Storbritannia forlot EU.

Labours skyggeminister for brexit, Jenny Chapman, skriver på Twitter etter avgangen:

- Som om vi ikke allerede visste det, viser Lord Frosts avgang at regjeringen r i kaos. Landet trenger lederskap, ikke en halt statsminister hvis parlamentsmedlemmer og kabinett har mistet troen på ham. Boris Johnson må be om unnskyldning til offentligheten og forklare hva planen hans er for de neste ukene, skriver Chapman.

I juni gikk Storbritannias helseminister Matt Hancock av. Han oppfordret britene til å holde avstand til hverandre gjennom pandemien, men trådte ut av regjeringen etter at en video viste at den gifte helseministeren kysset en av rådgiverne sine.