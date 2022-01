forrige



TOTALSKADET. Cathy Glaab besøkte nabolaget sitt sammen med datteren Laura for å se skadene. Glaab har bodd i huset i byen Superior med ektemannen sin siden 1998, og gråt da hun så at huset deres var brent ned til grunnen.

Nær 1000 hus har blitt slukt av flammene: − Postkassen er det eneste som står igjen

Tre personer er fryktet omkommet etter at en rekke skogbranner herjet i Colorado.

Fredag vente innbyggerne i Boulder County i delstaten Colorado i USA tilbake til nabolagene sine for å se ødeleggelsene. I noen av gatene er det kun ruiner igjen.

Folk skulle hente klær og medisiner eller skru av vannet for å hindre at rørene skulle fryse, skriver AP. De hadde med seg ryggsekker, kofferter og traller. Noen ville se om de hadde et hjem å komme tilbake til.

Cathy Glaab besøkte nabolaget sitt sammen med datteren for å se skadene. Huset var totalskadet, og var en av syv boliger på rad som var brent ned til grunnen. Glaab har bodd i huset i byen Superior med ektemannen sin siden 1998.

– Postkassen er det eneste som står igjen, sier Glaab til AP, mens hun prøver å smile gjennom tårene.

– Så mange minner, legger hun til.

LETER. John Peer finner et par tallerkener i det ødelagte huset sitt i Louisville i Colorado fredag.

Rick Dixon fryktet at det ikke ville være noe igjen av nabolaget da han så brannmenn på nyhetene som prøvde å slukke hjemmet hans. Fredag dro Dixon, kona og deres 21 år gamle sønn tilbake til huset for å se om det var blitt slukt av flammene.

Huset sto fortsatt, men det hadde et stort hull i taket. Bare ruiner sto igjen der flere nabohus en gang sto på rekke og rad rett ved siden av deres eget hjem.

– Vi trodde vi hadde mistet alt, sa han til AP mens han holdt svigermorens porselen i en eske.

I byen Louisville holdt naboene Renato D'Amario og Lori Peer rundt hverandre etter å ha sett hjemmene sine som har blitt totalskadet etter brannen.

Samantha Patterson og moren kjenner flere nære venner som har mistet hele nabolaget sitt, men huset deres er heldigvis ikke skadet. De aller fleste de kjenner er evakuerte.

– Alt er borte, sier Patterson til The Independent.

HJEMLØSE. Renato D'Amario klemmer nabo Lori Peer etter å ha funnet hjemmene deres i ruiner i Louisville i Colorado fredag.

Rekordlite snø

Det tok bare noen timer før flere nabolag ble slukt av flammene. Den sterke vinden beveget seg i opptil 177 kilometer i timen. Flere enn 30.000 personer måtte evakuere fra hjemme sine, og rundt 24.2811 kvadratkilometer har brent ned.

– Mange hadde kun få minutter på å evakuere, sa guvernør i delstaten Governor Jared Polis under en pressekonferanse fredag.

Minst syv personer er meldt skadet i brannene, skriver Sky News. Nær 1000 hus, et hotell og et kjøpesenter har blitt slukt av flammene. Lørdag meldte myndighetene i Boulder County at tre personer er savnet og fryktet omkommet, inkludert en 91 år gammel kvinne, ifølge myndighetene.

RØYK. Et nabolag i Boulder County som ble ødelagt av brannen. Omtrent 24.2811 kvadratkilometer har blitt slukt av flammene.

De siste årene har skogbrannene vest i USA blitt verre - de er større, sprer seg fortere og når fjellområder som tidligere var for kjølige og våte til å ta fyr, skriver The New York Times.

Klimaet i Denver-området de siste seks månedene er det tørreste som noensinne er registrert i sammenlignbare perioder – med god margin, ifølge National Weather Service i Boulder. Det har også vært rekordlite snø så langt denne sesongen.

Ifølge meteorologene er det meldt rundt ti minusgrader i Boulder County de første dagene i 2022. Lørdag begynte det å snø i området, dermed mente myndighetene at brannen ikke ville utgjøre stor fare og at enkelte kunne vende tilbake til hjemme sine.

Katastrofeerklæring

Sheriff i Boulder County Joe Pelle oppfordrer alle til å vente med å vende tilbake til hjemme sine av sikkerhetshensyn.

– Jeg vet at innbyggerne ønsker å dra hjem så fort som mulig for å se skadene. Det er flere nabolag som fortsatt er sperret av. Disse er det ikke trygt å returnere til. Vi har fortsatt aktive branner flere steder, sier Pelle til The Guardian.

Lørdag morgen godkjente president Joe Biden en katastrofeerklæring for Colorado, skriver The Guardian. Dermed vil innbyggerne som er berørt av brannene motta statlig støtte og et midlertidig bosted. Ifølge Forbes er det den mest ødeleggende brannen i delstatens historie.

– Jeg er takknemlig for alle arbeiderne i nødetatene som har hjulpet innbyggerne i Colorado, sa Biden fredag.

Årsaken til brannen er under etterforskning, skriver AP. Ifølge myndighetene var det ingen nedslått kraftledninger i nærheten av der brannen brøt ut.