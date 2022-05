Labour-leder Keir Starmer møter støttespillere i Barnet i forbindelse med det britiske lokalvalget.

Politiet åpner coronasak mot Labour-lederen

Den britiske opposisjonslederen Keir Starmer skal etterforskes av politiet etter et bilde av at han drakk øl med kolleger i coronatiden.

Av Eirik Husøy og NTB

Et bilde av Labour-lederen som drakk øl med kolleger i april 2021 under en valgkamptur til Durham, har ført til kritikk fra de konservative.

Saken ble etterforsket tidligere i år og politiet sa da at de ikke mente det dreide seg om et lovbrudd.

Men politiet i Durham opplyser nå at de åpner saken på nytt etter at betydelig ny informasjon har dukket opp.

Vil ikke kommentere

En talsperson for Labour har sagt at de mer enn gjerne svarer på hvilke som helst spørsmål om saken og er overbevist om at ingen regler ble brutt, ifølge Sky News.

Starmer har selv sagt at han heller vil snakke om politikk å kommentere kritikken.

Ifølge politiet har flere personer tatt kontakt med opplysninger om saken. Det var restriksjoner for hvor mange som kunne være samlet og krav til sosial avstand på tidspunktet.

Britisk politikk ble i vinter rystet av skandaler knyttet til fester på statsminister Boris Johnsons kontor. Johnson er bøtelagt og granskes for flere fester som brøt med coronareglene.

Krevde avgang

Starmer har selv vært pådriver for at Johnson måtte granskes. Etter at Johnson hadde beklaget, fortsatte Starmer å kritisere den sittende statsministeren.

– For en vits, ropte Starmer i Underhuset 19. april i år.

Han har tatt til orde for at Johnson må gå av og har sagt at han er uegnet som statsminister.

– Selv nå, idet den halvhjertede unnskyldningen ramler ut av munnen hans, kommer det en ny rekke med bortforklaringer etter den andre. Men skaden har allerede skjedd, sa Starmer.

Labour-lederen trakk blant annet frem at «Partygate»-skandalen er med på å undergrave tilliten til politikere i Storbritannia.

– Slenger så mye dritt som mulig

Starmer kobler saken opp mot det pågående lokalvalget i London. Saken legger en demper på feiringen av at Labour fredag har vunnet tre bydeler som tidligere har vært i De konservatives hender.

For noen dager siden sa han at dette var klassisk drittslenging fra de politiske motstanderne.

– Dette er noen få dager fra valget, jeg vet hva som foregår her. Toryene forsøker desperat å snakke om alt annet enn levekostnader og slenger så mye dritt som mulig, sier Starmer.