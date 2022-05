Pandemiens pris

Justise sin pappa

døde med corona

Det gjorde faren

til Aidan også Julius sliter med å

forstå hvorfor akkurat

hans far skulle dø

En tom stol ved bordet

Hverdagen går mot normalen for de fleste, men for noen blir livet aldri som før.

Aidan Garza snakker ofte om faren sin i nåtid. Som om han fortsatt satt i favorittstolen hjemme i stua.

– Han er så varm en person, sier Aidan.

Men det er ingen i stolen og rundt middagsbordet er det en ledig plass.

Rundt spisebordet hjemme hos Aidan, Julius og Margaret Garza er det en tom stol.

Faren til Aidan og Julius kollapset da han gjorde ærender 30. desember 2020.

Han er blant nesten en million amerikanere som har mistet livet etter å ha blitt coronasmittet.

Nyhetsbyrået Reuters har møtt Aidan og Julius Garza, og Justise McGowan-Watts.

De er tre av mange barn som har mistet en av foreldrene sine under pandemien.

Sandra McGowan-Watts gjør alt hun kan for at datteren Justise skal ha en så normal hverdag som mulig.

Mannen til Sandra McGowan-Watts døde med corona i mai 2020.

Hun prøver å gjøre hverdagen til datteren Justise så normal som mulig.

Men det er mye som faren hennes brukte å gjøre, som plutselig ingen gjør.

Det bestemte Justise seg for å gjøre noe med.

Justise tar kosten fatt og hjelper til hjemme.

Forrige sommer, da buskene i hagen trengte en klipp, fant Justise fram farens hagesaks.

Hun lager fortsatt kjeks, sånn som hun brukte å gjøre sammen med han.

– Hun gjør tingene som han ville gjort, sier Sandra.

Aidan og broren får

hjelp til å takle sorgen Men det er

ingen selvfølge





I USA finnes det ikke noen oppfølging for barn som Aidan, Julius og Justise.

Forskere tror at over 213.000 barn har mistet minst en av sine primære omsorgspersoner under pandemien.

Bak tallene er det også store forskjeller.

Ifølge undersøkelsen har minoritetsbarn mye høyere risiko for å miste en av foreldrene sine på grunn av corona.

Tallene kommer fra en undersøkelse fra oktober i fjor, skriver Reuters.

Hovedforfatter Susan Hillis mener det er avgjørende at skoler og sykehus følger opp barna som har mistet en omsorgsperson.

Margaret gir sønnen Aidan en god klem.

Moren til Aidan og Julius Garzia har sørget for at barna får den hjelpen de trenger.

De har gått til psykolog for å lære hvordan de kan håndtere sorgen.

Broren til Aidan forteller at det å miste faren, er det vondeste han har opplevd. Julius sliter med å forstå hvorfor akkurat hans far døde.

Aidan snakker stadig om faren. Han forteller om hvor ofte han tenker på faren, og sier at det alltid må være litt rom for han i tankene.

Mens mange ser fram til at pandemien er over og hverdagen kan gå tilbake til normalt, blir aldri livet som før for noen barn.

– Vår normal blir ikke som alle andres, fordi vi mistet noen, sier Margaret Garza, Aidans mor.

Ps: VGs coronaoversikt viser at USA er ett av 18 land som har stigende trend når det gjelder antall døde i coronapandemien. Landet har også en stigende smittetrend, i likhet med 30 andre land.