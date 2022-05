BOMBES: Stillbilde tatt fra en video gitt ut av Azov-bataljonen i Mariupol viser russisk bombing av Azovstal-stålverket torsdag.

Hevder Russland bryter våpenhvilen ved stålverket

Fredag skal Russland fortsette sine bombeangrep mot Azovstal-stålverket. De anklages også av Ukraina for å bryte en våpenhvile.

Av Sindre Camilo Lode

En ukrainsk kommandant ved stålverket Azovstal sier at Russland har brutt våpenhvilen der og at minst én er drept.

Det er enighet om en tidsbestemt våpenhvile ved stålverket i Mariupol for å la sivile som har gått i dekning der, slippe ut.

En kommandant fra Azov-bataljonen sier ifølge CNN at en bil som forsøkte å bidra i evakueringen, ble angrepet fredag. Minst én person skal ha blitt drept.

Opplysningene er ikke bekreftet fra andre kilder.

Men den ukrainske journalisten Oleksiy Sorokin som jobber for Kyiv Independent skriver på Twitter ved 15.40-tiden at russerne gjennomfører massive bombeangrep mot Azovstal – og at de allerede har brutt gjennom de ytterste forsvarslinjene.

Videre skriver han at det nå pågår kamper på innsiden av stålverket.

Det er uklart hvor mange sivile som fortsatt befinner seg på stålverket, men tidligere er det meldt at rundt 200 sivile skal være igjen, gjemt i de underjordiske gangene.

Rundt 2000 ukrainske soldater, som er den siste ukrainske motstanden igjen i Mariupol, har også forskanset seg inne i stålverket.