En migrantjente holder opp en plakat i Grodno-regionen i Hviterussland 11. november.

EU-topp åpner døren for grensemurer i Europa

– Det er juridisk mulig, sier president Charles Michel i Det europeiske råd.

Av Roy Kvatningen

Publisert: Nå nettopp

I forbindelse med migrantkonflikten mellom Hviterussland på den ene siden og Polen og EU på den andre, åpner Charles Michel for at grensemur kan bli et tema i EU. Han leder rådet som utformer EUs overordnede politiske strategier.

Grensemur har tradisjonelt vært et ikke-tema i EU siden Berlinmurens fall for 32 år siden. Både EU-kommisjonen og venstresiden i EU-parlamentet er imot ideen, ifølge Politico.eu.

– Det er ikke aktuelt å finansiere piggtrådgjerder og murer, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen så sent som i oktober.

Det var ikke nok til å stanse diskusjonen.

– La oss ikke være naive

I oktober signerte tolv nasjoner et åpent brev som oppfordrer EU til å vurdere grensemur. I brevet, som blant annet er signert av Danmark, argumenteres det for at «fysiske barrierer virker å være en effektiv grensebeskyttelse».

– Det er ikke noe vi ønsker, men dette er realiteten i dag. La oss ikke være naive, sier Manfred Weber, lederen for Det europeiske folkets parti (EPP), som er EUs største konservative gruppe.

ØNSKER ET NYTT LIV: Migrantene håper å få permanent opphold i et EU-land.

Kristian Steinnes, som er professor i moderne europeisk historie hos NTNU, sier at selv om enkelte land – som Ungarn – har tatt i bruk gjerder, er det vanskelig å se for seg at gjerder eller murer skal settes opp i EU-regi.

– Jeg tror det sitter langt inne. Det er jo ikke det som er EUs politikk, selv om trykket mot yttergrensen har vært et problem lenge. Det er en stor utfordring, sier Steinnes til VG.

– Jeg tenker at det er siste utvei, legger han til.

Hviterussland bruker ifølge Polen, Norge, EU, USA og Nato flere tusen migranter som brikker i et politisk spill, ved å lokke dem til Hviterussland med «pakketurer til EU-land», for så å forsøke å presse dem over til Polen, som standhaftig nekter å ta dem imot.

– Derfor ber vi i EPP om at vi i denne ekstraordinære situasjonen gjør EU-midler tilgjengelig til noe sånt som en mur, sier Weber.

President Charles Michel i Det europeiske råd sier at det juridisk er mulig å sette opp en mur langs EUs yttergrense.

Charles Michel er tydelig på at det er opp til EU-kommisjonen å ta beslutningen om å reise en grensemur. Han poengterer samtidig at det ikke er noen juridiske hindringer for en slik beslutning.

– Ifølge den juridiske avdelingen i rådet, er det mulig, sier Michel.

Mener Lukasjenko bløffer

EU vurderer å innføre ytterligere sanksjoner mot Hviterussland. I tillegg diskuteres det reaksjoner mot flyselskapene som bidrar til at migrantene kommer til Hviterussland.

Både det hviterussiske flyselskapet Belavia og Turkish Airlines har nå varslet at de ikke vil tillate passasjerer fra Irak, Syria og Jemen om bord på sine fly.

Fredag sier Tyrkia at ingen passasjerer fra disse tre landene vil få reise fra noen av deres flyplasser til Hviterussland inntil videre.

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko truet tidligere denne uken med å kutte av gassledningene til EU.

Svetlana Tikhanovskaja, den hviterussiske opposisjonspolitikeren som lever i eksil etter å ha beskyldt Lukasjenko for valgfusk, sier til nyhetsbyrået AFP at denne trusselen ikke bør tas alvorlig.

– Et slikt grep vil skade Lukasjenko og Hviterussland mer enn EU, så jeg tror det er en bløff. Jeg vil ikke ta denne trusselen seriøst, fordi Russlands interesser også er viktige her, sier Tikhanovskaja.