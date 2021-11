FLUKTRUTE: Gjennom disse skogene går fluktruten for flyktninger som reiser fra Midtøsten og til Hviterussland, for å nå EU.

VG på frontlinjen av Europas «hybridkrig»: − Mennesker blir brukt som våpen

WERSTOK (VG) Da flyktningene i nød strømmet inn i landsbyen til Kamil Syller, kom han på en idé.

– Dette er en hybridkrig hvor mennesker blir brukt som våpen.

Kamil Syller forteller at han er både fysisk og psykisk sliten. I to måneder har flyktninger strømmet inn over grensen noen kilometer unna ham.

– Vi er ikke vant til å møte mennesker som er forfrosne, eller folk som sover og fryser i skogen. Jeg var ikke forberedt på å se et barn i skogen som var tørst og trengte hjelp, forteller han til VG.

Så kaster han et blikk mot skogholdet like bak ham.

Noen kilometer inn blant bartrærne gir grensen seg til syne, der hvor det akkurat nå utspiller seg et storpolitisk spill mellom Polen og Hviterussland.

Kamil ønsket han å bidra for å hjelpe flyktningene han traff. Derfor startet han et initiativ i Polen med å tenne et grønt lys i hjemmet. Det skal indikere at stedet er trygt for flyktninger.

Der kan de få mat og husly, før de reiser videre.

NØDHJELP: Inne hos Kamil Syller kan flyktningene få mat, klær og varme.

GRØNN: Et lys utenfor hjemmet til Kamil Syller indikerer at hjemmet hans er trygt for flyktningene.

– Skamfullt

EU-president Charles Michel og Polens statsminister Mateusz Morawiecki fordømmer det de begge mener er et regissert forsøk fra den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko på å bruke flyktninger som våpen.

– Dette er et hybridangrep, et brutalt angrep, et voldelig angrep, og et skamfullt angrep, sa EU-presidenten.

Det er ikke den hviterussiske utenriksministeren Vladimir Makel enig i.

– Migrantkrisen ble fremprovosert av EU og landene som grenser til Hviterussland, sa han på onsdag.

Krisen nå, seks år etter forrige flyktningkrise i 2015, har bygget seg opp i en crescendo.

Det begynte i slutten av august da mennesker begynte å ankomme Minsk, hovedstaden i Hviterussland. Mange hadde kjøpt pakketurer, som inkluderte visum og flybilletter.

Siden da har tusenvis av flyktninger ankommet fra hele Midtøsten – mennesker på søken etter er liv borte fra økonomisk nedgang, krig og konflikt.

PÅ FLUKT: På grensen mellom Polen og Hviterussland er flyktninger blitt fanget mellom sikkerhetsstyrkene. Internasjonale journalister får ikke tilgang dit.

Tirsdag traff VG syriske flyktninger som forlot Libanon på vei mot Minsk. Det bor halvannen million syriske flyktninger i ekstrem fattigdom i middelhavslandet.

Fra Irak og de kurdiske områdene, har også mange reist. Den delen i Kurdistan opplever nå en stor tørke, og levebrødet til mange er blitt borte.

Etter hvert har disse menneskene havnet på grensen mellom Polen og Hviterussland, der mange nå er fanget i dette ingenmannslandet mellom sikkerhetsstyrkene til de to landene – uten mulighet til å hverken returnere til Midtøsten, eller reise mot Europa.

GRENSEN: Flere skal ha dødd på grensen mellom Polen og Hviterussland.

– Ikke ta noen piller

Polen har erklært unntakstilstand langs grensen, noe som hindrer journalister og aktivister i å ta seg nærmere grensen for å uavhengig observere hva som skjer. De som beveger seg innenfor sonen risikerer å bli arrestert.

Med en gang VGs utsendte kommer inn i området, tikker følgende tekstmelding inn:

«Den polske grensen er stengt. Hviterussiske myndigheter fortalte dere løgner. Dra tilbake til Minsk. Ikke ta noen piller fra de hviterussiske soldatene», heter det i tekstmeldingen fra polske myndigheter.

fullskjerm neste GRENSEOMRÅDET: Slik ser det ut langs den 400 kilometer lange grensen mellom Polen og Hviterussland. 1 av 8 Foto: Kyrre Lien, VG

– Stille før stormen

Aktivisten Kamil Syller følger nøye med på all informasjon som slipper ut fra det lukkede området.

– Jeg tror det bare er stille før stormen. Jeg tror noe stort kan skje snart.

De siste to-tre dagene har det vært rolig på grensen, og få flyktninger har klart å komme seg forbi den polske piggtråden.

Uansett hva som skjer, er han klar. Varme jakker, feltrasjoner, ryggsekker, barneklær og bamser fyller et helt anneks til huset hans. Alt skal gå til flyktninger på flukt.

– Vi må gjøre noe for å hjelpe folk, for å redde liv. Det er bare en human ting å gjøre.

HJELPER: Inne hos Kamil Syller kan flyktningene få mat, klær og varme.

Vitnesbyrdene fra grensen er sterke: I noen tilfeller skal hviterussiske soldater ha banket opp flyktninger som ønsket å returnere ut fra grensen eller mot hovedstaden igjen.

Andre melder at de har fått hjelp av de hviterussiske soldatene til å kutte opp grensegjerdet, eller blitt gitt en avbitertang for å kutte piggtrådgjerdet som skiller dem og EUs grense.

Langs de øde skogsbilveiene nær grensen går Gabriel Soltysski (53) på tur med familien sin.

– Nå er det bare blitt veldig rart her. Før kunne vi gå hele dagen i skogen uten å se noen mennesker, men nå er det soldater over alt, forteller han.

– Vi føler med flyktningene, men de er også et instrument Lukasjenko bruker for å ødelegge Europa.

VG I POLEN: VGs Midtøsten-korrespondent Kyrre Lien har fulgt flyktningene fra Midtøsten, og rapporterer nå fra grensen mellom Polen og Hviterussland.

