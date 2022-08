Kjørte inn i lyskryss: Fem personer drept

En amerikansk kvinne ble fredag arrestert, siktet for å ha forårsaket en bilulykke som drepte fem mennesker, inkludert en kvinne som var gravid i åttende måned.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den pågrepne kvinnen skal ha kjørt en grå Mercedes-Benz i høy fart på rødt lys inn i et lyskryss da hun krasjet inn i minst seks kjøretøy, melder Los Angeles Times.

Kvinnen, som er 37 år gammel, er siktet for mistanke om grovt uaktsomt drap med kjøretøy, melder California Highway Patrol, trafikkpolitiet i California. På nåværende tidspunkt ligger hun på sykehuset, og politiet undersøker om hun var påvirket av alkohol da hun krasjet inn i de andre bilene.

Hendelsen ble fanget opp av sikkerhetskameraer i nærheten, og viser flere mennesker bli kastet ut av kjøretøyene sine. På videoen kan man se at tre av kjøretøyene involvert i ulykken ble slukt av flammer.

STORE SKADER: Vitner rapporterte om at de kunne se røyk fra flere kilometer unna.

The Los Angeles County Fire Department, brannvesenet i Los Angeles, var raskt på stedet, og publiserte en video som viste redningsmannskapene som prøvde å redde mennesker fra de brennende bilene.

De rapporterte kort tid etter at fire mennesker var drept og åtte skadet. Senere økte dødstallene til fem, da redningsmannskapene fant en person inne i en av de utbrente bilene.

Trafikkpolitiet sa fredag at på grunn av de omfattende brannskadene, er det per nå ukjent hvilke merke og modell de involverte kjøretøyene var, samt hvilke kjøretøy de involverte partene kjørte i.

Bilulykken skjedde i nærheten av Windsor Hills i Los Angeles.

BLOMSTER: Flere har lagt ned blomster på ulykkesstedet der fem personer og et ufødt barn ble drept.

– Det så ut som hele krysset var fylt med ild fra hjørne til hjørne, sier Harper Washington til ABC7. Washington var vitne til hendelsen.

– Jeg trodde først at det var noen som hadde sluppet en bombe på oss, før jeg skjønte at det var en bil som hadde krasjet.

Vitner rapporterer om at de kunne se røyk fra ulykken flere kilometer unna.

Familie døde

Et av ofrene var Ashley Ryan (23) som var åtte og en halv måned gravid, og hennes familie: Ryan var på vei til en legetime sammen med kjæresten og deres ett år gamle barn da bilen krasjet inn i dem. Sammenstøtet drepte alle i bilen.

Ryans mor, Sharita Randleston, sier til NBC Los Angeles at hun håper den siktede kvinnen blir stilt til ansvar for ulykken.

Veronica Esquivel var vitne til hendelsen og fortalte KTLA-TV at hun så en baby bli slengt ut av et kjøretøy og landet nær henne. Hun beskriver at redningsmannskapene prøvde å gjenopplive babyen, men at livet ikke var til å redde.

Politiet har per nå ikke gått ut med navnene på de andre ofrene.

Åtte mennesker ble fraktet til sykehus. Av de åtte var seks tenåringer, hvorav en fikk store skader.