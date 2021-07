KAOS: De 3500 demonstrantene som hadde møtt opp i gatene lagde mye kaos og brukte store mengder vold. Foto: Speed Media / Icon SMI via ZUMA Press

Politiet etter demonstrasjoner i Sydney: − Skuffer meg sterkt

57 er arrestert etter protestene. Politiet er «skuffet» over nivået på volden i demonstrasjonene.

Lørdag kveld lokal tid tok tusenvis av mennesker seg ut i gatene i flere byer i Australia for å protestere mot coronasituasjonen i landet.

Demonstrantene brukte ikke ansiktsmasker og bar skilt med ordene «frihet» og «sannheten». Protestene kom som følge av at coronatilfellene i Sydney-regionen har nådd en «rekord» med 163 nye smittede døgnet før, skriver CBS News.

Regionen har vært i lockdown de fire siste ukene og innbyggerne har bare kunnet forlate hjemmet med en «rimelig grunn».

Mer enn 3500 mennesker skal ha deltatt i protestene og politiet møtte opp med omtrent 400 betjenter for å kontrollere situasjonen. 200 skal være identifisert av politiet lørdag morgen, skriver The Sydney Morning Harald.

Politiet uttaler til avisen at de ikke ble overrasket over oppmøte, men oppførselen til demonstrantene.

– Det som overrasket oss, og det som skuffer meg sterkt, er nivået på vold som folk var forberedt på å bruke, som var uten sidestykke. Det er ikke Sydney, og det er ikke det vi forventer. Dette er ikke en tid for samfunnet å være i konflikt med politiet, sier visekommissær Mal Lanyon.

PROTESTERTE: En mann blir arrestert. Foto: Mick Tsikas / AAP

57 av protestantene er arrestert, melder både The Sydney Morning Harald og BBC.

BBC skriver at flere Australiere har vært skeptisk til å vaksinere seg, og at flere demonstranter gikk med skilt som oppfordret til å droppe ansiktsmasker. Kun 12 % av landets befolkning er fullvaksinert, viser VGs Corona-oversikt.