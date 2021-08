Mange har vandret tusenvis av kilometer for å delta. Vinnerne får sette foten i EU. Taperne kan i verste fall miste livet.

De kaller det «spillet»

Morten Risberg

Publisert: Nå nettopp

Betongveggene er fylt med graffiti, og gulvet er dekket av søppel. En eim av brent plastikk fyller oppholdsrommet, mens dagens middag putrer over bålet. Ilden blir holdt levende av diverse avfall. Måltidet består av utgått hermetikk, udefinert kjøtt, og grønnsaker gitt fra en bistandsorganisasjon.

Det skal mette alle de 17 beboerne som oppholder seg i det forlatte murbygget i utkanten av Bihac – nordvest i Bosnia og Herzegovina. Noen startet reisen i Afghanistan, og andre har vandret helt fra Pakistan.

16 år gamle Sajad Khan fra Afghanistan.

– Jeg dro hjemmefra da jeg var 14 år gammel, sier Sajad Khan fra Afghanistan. Han har vært på reisefot i to år, og fylte nettopp 16.

– Først planla jeg å dra til Norge.

Resten av beboerne bryter ut i latter.

– Men så skjønte jeg at Norge er veldig vanskelig å komme inn i, derfor håper jeg nå på Belgia, sier Sajad.

De andre følger opp med sine ønskedestinasjoner; Italia, Tyskland, Irland, England. Kanskje Frankrike.

Dette er årsaken til at de alle har funnet veien hit til Bihac, som ligger på grensen til Kroatia, og EU. Med kun en sekk og et håp har de forlatt familie og liv i hjemlandet, med ett eneste mål i siktet: Å nå Vest-Europa.

For Sajad startet reisen da faren døde i kamphandlinger i 2019. Etter dette bestemte onkelen hans at Sajad skulle reise til Europa for å finne et bedre liv. To år senere er han like langt fra onkelens drøm.

Sajad (16) drømte om å komme til Norge. Alle som er med i «spillet» har sett seg ut en ny fremtid i et forjettet land.

De har vandret tusenvis av kilometer, og smuglet seg gjennom flere bevoktede landegrenser. Likevel er det her i Bosnia Herzegovina at de møter sin største, og farligste utfordring hittil.

Dette er hva de kaller forsøkene på å forsere grensen til EU, og ta sine første steg mot et nytt liv.

Spillereglene er tydelige. Hvis kroatisk politi fanger deg, blir du deportert tilbake til Bosnia umiddelbart. Mange forsøker «spillet» flere titalls ganger før de kanskje lykkes.

– Nå har jeg prøvd 7 ganger. Kanskje 8 er lykketallet mitt, sier Sajad med et smil, og legger til:

– Vi prøver igjen i kveld eller i morgen. Insh’allah (red: ved guds vilje).

Resten av gjengen nikker anerkjennende, med blikk som viser en blanding av fortvilelse og oppgitthet.

De 17 unge afghanerne og pakistanerne er bare en dråpe i havet av mennesker som har forsøkt samme rute.

Siden 2018 har over 75.000 migranter og flyktninger ankommet Bosnia – underveis i reisen mot Vest-Europa, forklarer Nicola Bay, landdirektør for dansk flyktninghjelp i Bosnia.

Fra Hellas går ruten videre til Bosnia på den beryktede Balkan-ruten, offisielt stengt for flyktninger i 2016. Året før ble det registrert over 700.000 ulovlige passeringer.

Dette satte en kraftig brems i aktiviteten på ruten. Men siden 2018 har Bosnia igjen blitt en populær destinasjon for

mennesker på reise mot EU.

– Akkurat nå er det mellom 6000 og 6500 migranter og flyktninger i landet, men de er alltid på farten, så det er vanskelig å angi et eksakt antall, sier Bay.

Brorparten kommer fra Pakistan, men det er også en stor andel som kommer fra Afghanistan. Andre kommer fra Bangladesh, Nepal, Iran, Somalia, Eritrea, Sudan, og flere andre land i Asia og Afrika.

Halvparten av disse blir huset i offisielle mottaksleirer, resten oppholder seg i forlatte bygninger og provisoriske teltleirer i skogen, forklarer direktøren.

Her gjør de forberedelser for nye forsøk på å passere grensen til EU. De færreste har intensjon om å bli værende i Bosnia, som har en arbeidsledighet på hele 33 prosent.

Som flyktning er det heller ikke lett å få innvilget beskyttelse i landet. Siden 2018 er det kun fem som har fått asyl i Bosnia, av 75.000 som offisielt har vært på gjennomreise.

– Alle ønsker å dra videre, sier Nicola Bay i dansk flyktninghjelp.

Men den neste etappen har blitt både vanskeligere og farligere.

– Det som skjer er at folk gjerne kommer et godt stykke inn i Kroatia før de blir oppdaget, plukket opp av politiet, og deretter deportert tilbake. Per definisjon er dette en ulovlig handling utført av tjenestemenn i Kroatia.

Etter internasjonal lov har migranter og flyktninger nemlig rett til å be om asyl og få en individuell gjennomgang når de først er inne på kroatisk territorium, forklarer Bay.

Kroatia hevder på sin side konsekvent at samtlige migranter blir stoppet på grensen og nektet innreise. Men det er mange vitnesbyrd som hevder at flyktninger blir oppdaget og kastet ut etter å ha kommet seg inn på kroatisk territorium.

– I tillegg utsettes migrantene for både kritikkverdig og inhuman behandling underveis, sier Bay.

Vi er ved et annet forlatt bygg i utkanten av Bihac. Også her har flere migranter og flyktninger tatt bolig, inkludert 21 år gamle «Ali». Han ønsker ikke å oppgi ekte navn, for å gjøre resten av reisen tryggere.

Det har kun gått tre dager siden hans forrige deportering. Da hadde han forsøkt «spillet» 22 ganger.

– Vi var en gruppe på 47 mennesker som hadde vandret gjennom Kroatia i 15 dager. Rundt klokken syv på morgenen ble vi plutselig overrasket av menn i kamuflasjeuniformer. De samlet oss i en gruppe og konfiskerte mobilene og ryggsekkene våre. Deretter ble vi satt i minibusser.

21 år gamle «Ali».

Minibussene ble stående i flere timer med motoren på, hevder «Ali». Eksosen gjorde ham svimmel, og tre personer i gruppen besvimte, sier han.

– Etter hvert ble vi kjørt tilbake til grensen. De parkerte ved en elv som ligger mellom Bosnia og Kroatia, og jagde oss ut ved å slå oss på beina med trepinner. Så måtte vi svømme i iskaldt vann for å komme tilbake til Bosnia.

«Ali» snur leggene mot oss og viser noen svake, horisontale merker i huden.

– De er smarte og slår oss bare med ting som ikke gir langvarige skader, sier Ali, før han roper på en av vennene i bygget.

Han har med en mobiltelefon, og viser bilder av mennesker med sår på ryggen og beina. – Disse hadde akkurat blitt deportert, forklarer «Ali».

Nicola Bay i dansk flyktninghjelp bekrefter at de daglig hører lignende historier. Feltarbeiderne samler kontinuerlig vitnesbyrd fra migranter og flyktninger, og behandler og dokumenterer skader og sår på de som blir returnert.

– Det er ingen tvil om at denne behandlingen faktisk foregår, og det er klart brudd på menneskerettighetene. Vi ser en viss type trakassering i nesten samtlige saker, sier Bay.

Han anslår at omtrent 40 prosent av alle deporteringer innebærer en eller annen form for vold, men at dette varierer fra måned til måned.

– Konfiskering av eiendeler, bruken av vold, og å tvinge mennesker til å vandre tilbake uten sko er systematiske metoder for å avskrekke videre forsøk på å prøve «spillet». Fratagelsen av mobiltelefoner er for å hindre fotografering, og å fjerne data med geolokasjon som kan bevise at det foregår inne på Kroatias territorium, mener Nicola Bay.

I noen tilfeller, spesielt når de blir tvunget til å svømme tilbake til Bosnia, går også liv tapt.

Ale Siljedic, talsmann for politiet i Bihac, bekrefter at de har registrert 50 dødsfall blant migranter og flyktninger de siste par årene. Flertallet døde av drukning.

Ale Siljedic, talsmann for politiet i Bihac.

– Vi har møtt på migranter som forteller at hele grupper blir kastet ut i vannet. Først når de kommer i land på andre siden, ser de at én fra følget mangler.

Medisinske rapporter i etterkant har flere ganger påpekt at skadene kan komme av slag fra batonger, pinner, eller andre objekter.

Politimannen påpeker at dette kun er indikasjoner på hva som skjer, da det er umulig å etterforske de faktiske hendelsene.

Border Violence Monitoring Network er en koalisjon av grupper som dokumenterer vold knyttet til deportering på Balkan.

Simon Campbell er feltkoordinator i nettverket, og bekrefter at hyppighet på både deporteringer og voldsbruk har eskalert.

Amir Riza fra Afghanistan forteller til VG at kroatisk grensepoliti stumpet sigaretter i armen hans. Han sier smerten var så intens at han besvimte.

– Innenriksdepartementet i Kroatia er de som beordrer den ulovlige deporteringen, men voldsbruken er mer tilfeldig praksis ute i feltet. Det er også stor variasjon på mengde vold ut ifra lokasjon, om migrantene er enslige menn eller familier, og hvilken politistyrke som utfører deporteringen.

Likevel har nettverket registrert en gjennomgående metode hvor betjentene står i en korridor foran bilen med migranter, før de henter ut én og én som blir slått med batonger eller pisket med pinner.

– Vi har også hørt om bruk av elektrosjokkvåpen og kniver, men dette er mer sporadisk på individuelt nivå.

VG har etterspurt en uttalelse fra Innenriksdepartementet i Kroatia, men de har foreløpig ikke svart på henvendelsen.

Simon Campbell viser til et anonymt brev publisert av Kroatias ombudskvinne i 2019.

I brevet klager en politibetjent over at de beordres til å «returnere alle uten papirer, ikke etterlate spor, konfiskere penger, ødelegge mobiltelefoner, og tvangsreturnere dem til Bosnia».

Brevet er senere blitt fjernet fra myndighetenes hjemmesider, hevder Campbell.

Flere returnerte migranter har fortalt om funn av døde kropper i skogene, underveis i forsøkene på å krysse Kroatia, opplyser dansk flyktninghjelp.

– Nylig var det også en som omkom da han vandret rett inn i et gammelt minefelt, forteller Nicola Bay.

Afghanske «Ali» i Bihac forteller åpent at han har betalt smuglere for hver eneste grensepassering mellom Afghanistan og Bosnia. Til sammen over 6000 euro – som blir betalt av familien.

– Jeg ringer hjem hver gang jeg kommer trygt frem i et nytt land. Da frigir de pengene til smugleren.

Mange av flyktningene har ikke økonomi til å betale for hjelp, og blir derfor nødt til å forsøke passeringer uten lokal kjennskap til geografien.

For de 6000 menneskene som er fanget i transitt mellom hjemland og destinasjon, er heller ikke tilværelsen i Bosnia en dans på roser. Mange vil unngå å bo på offisielle mottaksleirer da de heller vil være nærmere grensen.

Alternativet er å bo utendørs eller tett i forlatte bygg, under svært uhygieniske forhold. Skabb er veldig vanlig blant de som bor slik, opplyser helsepersonell fra dansk flyktninghjelp.

– Folk tvinges til å leve under uverdige forhold, både i og utenfor mottakssentrene, og det er en sterk påkjenning på den mentale helsen å ikke kunne dekke daglige primære behov som tilgang på mat og vaskemuligheter.

– Forverret mental helse er en underkommunisert side av volden på grensen. Det er vanskelig å se for seg hvilke traumer de gjennomgår, legger Nicola Bay til.

Tatiana Olivero, koordinator for Médecins du Monde i Bosnia, opplyser at de som utsettes for voldelige deporteringer ofte rapporterer at de føler seg desperate, ydmyket, redde, anspente, og med en følelse av håpløshet.

I tillegg ser de ofte symptomer av angst, depresjon, og en sterk og konstant

følelse av sårbarhet.

Blant mindreårige i mottaksleirene i Bosnia, ble det dokumentert 45 tilfeller av selvskading, og åtte forsøk på eller planlegging av selvmord, opplyser Redd Barna i Bosnia.

Naseem (21) har forsøkt å krysse grensen over 20 ganger. Han sier han begynte å kutte seg selv.

Et stort antall mindreårige oppholder seg utenfor leirene, så dette er statistikk som i virkeligheten kan være enda mørkere.

Utfordringene på reisen til EU er ikke bare avgrenset til Kroatia. Nicola Bay forklarer at det også forekommer kjededeporteringer, av og til helt fra Italia og Østerrike.

Dette har «Ali» personlig erfart.

– En gang kom jeg meg helt til grensen mellom Slovenia og Italia. Da spurte jeg italienske grensevakter om å få søke om asyl.

Ønsket ble ikke hørt, og han ble i stedet overlevert til politiet i Slovenia.

– De kjørte meg deretter tilbake til Kroatia, og returen endte i Bosnia, sier «Ali» med et apatisk blikk.

21 år gamle «Ali» forklarer at han opprinnelig forlot Afghanistan grunnet trusler fra Taliban.

– Jeg studerte mikrobiologi i Pakistan, men hver gang jeg returnerte til hjemmet mitt i Kunduz, ble jeg tilnærmet av Taliban som kritiserte at jeg studerte. Mot slutten ble jeg også presset til å slutte meg til Taliban. Det var da jeg bestemte meg for å flykte.

«Ali» forklarer at Taliban alltid har vært en bekymring i Kunduz, men med den nylige utviklingen i Afghanistan, er problemet større enn noensinne.

«Ali» studerte mikrobiologi i Pakistan.

– Jeg frykter for familien min. To av brødrene mine har allerede blitt drept. Jeg har ingen mulighet til å dra hjem igjen.

Frykten for Taliban har drevet ham til å reise gjennom Iran, Irak, Tyrkia, Hellas, Nord-Makedonia, Serbia, og Bosnia og Herzegovina – en strekning på over 6000 kilometer, som stort sett har foregått til fots.

Ifølge Simon Campbell i Border Violence Monitoring Network, er det kun et spørsmål om tid før vi ser en enda større strøm av migranter og flyktninger.

– De siste ukene har det kommet enda flere afghanere fra Iran til Tyrkia. Det tar tid for de å reise hele veien, men mot slutten av sommeren vil vi nok se en økt andel som ankommer Bosnia.

FN er også bekymret for den forestående humanitære krisen i Afghanistan. Så langt i år har over 300.000 afghanere internt blitt fordrevet, og rundt 30.000 forlater landet hver uke, skriver New York Times.

Blant de 75.000 menneskene som har tatt samme reise som «Ali», er det et stort antall med lignende, dramatiske årsaker til å forlate både liv og hjem.

Skal de komme videre inn i Europa må de høyne innsatsen og ta delta i «spillet».

Video: Zahid Tahir / DRC