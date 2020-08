Foto: Christelle Bou Farraa (25) hadde akkurat født da eksplosjonen raserte fødestua i Beirut. Nybakt pappa Jad Sawaya (32) holder baby Nabil Sawaya. Foto: Christelle Bou Farraa/ Jad Sawaya

Fødte minutter før eksplosjonen: – Jeg ropte « få oss ut herfra!»

BEIRUT (VG) Kun minutter etter at Nabil kom til verden, ble dører, vinduer og vegger på fødestua blåst inn av trykket fra kjempeeksplosjonen.

Det er like før klokken seks på ettermiddagen en varm augustdag i Beirut.

Christelle Bou Farraa (25) har akkurat gjort sitt livs største helteinnsats: Hun har satt en perfekt, rosa liten guttebaby til verden, deres første barn.

Christelle ligger utmattet og lykkelig på sykesengen og ser på lille Nabil i krybben ved siden av henne.

Klokken viser 18:07.

Alt blir med ett grått. Et vanvittig drønn etterfølges av hyl, sprengte vinduer, takplater og dører som knuses i møte med møbler, gulv og dem som befinner seg i rommet.

– Jeg så absolutt ingen ting på det som føltes som verdens lengste minutt. Jeg ropte igjen og igjen « Hvor er sønnen min? Vær så snill å si at det går bra med han! Vær så snill!», forteller Christelle til VG.

KUTT: Fortsatt har Christelle strips flere steder for å hjelpe kuttene etter eksplosjonen å gro riktig. Foto: Christelle Bou Farraa

Totalødelagt

Da 2750 tonn med ammoniumnitrat eksploderte i havnen i Beirut den 4. august, var rystelsene kraftig som et middels jordskjelv og kunne kjennes helt ut til Kypros, over 200 kilometer unna.

Sykehuset St. George, der Christelle akkurat hadde født lille Nabil, ligger under en kilometer fra eksplosjonsstedet.

Når VG besøker sykehuset, har det ikke vært i drift siden eksplosjonen, og det kan drøye lenge før det åpner igjen. Det er store hull i gulvene, møbler ligger fortsatt knust og slengt inn i hjørner, og i trappen er det fortsatt blodspor etter at leger og sykepleiere i all hast fraktet ut så mange de kunne.

Sytten mennesker som var på sykehuset denne dagen mistet livet, og flere hundre ble skadd.

KRYBBEN: Biter av et vindu og pinner fra en lettvegg veltet over krybben der nyfødte Nabil lå. Foto: Jad Sawaya

Blodige sykepleiere

Da støvet lettet så Christelle sykepleierne. De hvite klærne var tilsølt av blod. Mannen hennes, Jad Sawaya (32) lå på gulvet. Han reiste seg og løp til krybben, som var dekket av planker og glass.

Jad løftet baby Nabil ut, og løp bak en vegg for å beskytte han.

– Først trodde jeg det var brann på sykehuset. Jeg skjønte ingenting. Jeg ropte « få oss ut herfra!», men mannen min og sykepleierne sa at jeg måtte prøve å finne roen, og at det skulle ordne seg, sier Christelle.

Sykepleierne, som i likhet med Christelle og Jad hadde sluppet unna med kun mindre skader og kutt, var rask med å sjekke baby Nabil. Alt tydet på at han hadde klart seg fint. Sykepleierne sa til foreldrene at han nok hadde fått seg et sjokk likevel, for i alt kaoset laget ikke babyen en eneste lyd.

I TRYGGE HENDER: Da støvet etter eksplosjonen la seg, løp pappa Jad til krybben og hentet ut Nabil, som hadde klart seg uten betydelige skader. Foto: Christelle Bou Farraa

Måtte gå selv

Minuttene som fulgte var kaotiske. Ingen av heisene fungerte, og ingen rullestoler var tilgjengelige. Christelle ble derfor, ved hjelp av støtte fra en sykepleier og en tilfeldig fremmed, nødt å selv gå ut av fødestua og ned fem etasjer for å komme seg ut av det sønderknuste sykehuset.

– Jeg gråt. Følelsen av at jeg ikke hadde kunnet ta vare på barnet mitt de første femten minuttene av hans liv, var forferdelig, sier Christelle.

les også Pamela (26) reddet tre nyfødte fra eksplosjonen

Søker trygghet

Når VG snakker med Christelle to uker etter den dramatiske dagen, forteller hun at de har det etter forholdene bra nå. Den nybakte familien har flyttet midlertidig ut på landet til hennes foreldre, fordi de ville bort fra Beirut etter eksplosjonen.

Baby Nabil vokser til, og de feirer han litt hver dag, forteller hun, og viser bilder av lyseblå ballonger, pakker med festsjokolade til besøkende, og nyinnkjøpte babyklær.

Men opplevelsen har satt spor.

– Jeg ønsker å forlate Libanon. Jeg vil at Nabil skal vokse opp et sted hvor det er trygt, sier den nybakte moren til VG.

FEIRER: Nå har Christelle, Jad og lille Nabil flyttet midlertidig ut av storbyen, til et lite sted der foreldrene hennes bor. Christelles har fortsatt sår og kutt fra eksplosjonen.

Publisert: 23.08.20 kl. 21:55

