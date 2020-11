MISTET BROREN OG SØNNEN: Christine Dungay (t.v.) og moren Leetona Dungay i en protest i Sydney 6. juni. Deres bror og sønn David døde i fengsel i desember 2015. Foto: JAMES GOURLEY / AAP

David (26) døde i fengsel: Ropte «Jeg får ikke puste» tolv ganger

SYDNEY (VG) Én av fire innsatte i australske fengsler tilhører urbefolkningen. For David (26) endte det fatalt. Til VG forteller søsteren Christine hvordan han ble et symbol på Black Lives Matter-bevegelsen i landet.

I 2015 mistet Christine Dungay (40) lillebroren.

26-åringen fra folket Dunghutti døde etter at cellen hans i fengselet Long Bay ble stormet av fem betjenter, fordi han nektet å følge en ordre om å slutte og spise fra en pakke kjeks.

– David hadde diabetes. Blodsukkeret hans var feil, det var derfor han spiste den kjeksen, på samme måte som han alltid gjorde da han var liten, sier Christine.

Hendelsen er sentral i en pågående parlamentsgransking av urfolks dødsfall i politiets varetekt i delstaten New South Wales, som ble satt i gang etter at Black Lives Matter-protestene raste gjennom landet tidligere i år.

Til VG forteller Christine hvordan lillebrorens dødsfall er blitt et symbol på aboriginers kamp for å bli sett på som likeverdige borgere i landet som først var deres.

GLAD GUTT: David Dungay på sin egen 18-årsdag. Bildet er tatt kort tid før han havnet i fengsel, forteller søsteren Christine. Foto: Christine Dungay/privat.

– Tror Australia er fantastisk

Da demonstrasjonene blusset opp etter politidrapet på George Floyd i USA i slutten av mai, advarte statsminister Scott Morrisson mot å «importere» andre lands problemer til Australia.

Men landet har sine egne problemer:

Landets urfolk, som består av aboriginene og øyboere fra Torres Strait-øyene, utgjør mellom to og tre prosent av befolkningen, men hele 27 prosent av alle som sitter i fengsel, ifølge australske myndigheter

Blant kvinnene er gapet enda større: Blant de innsatte i Australias kvinnefengsler, tilhører hele 34 prosent urbefolkningen.

I 2016 hadde landets urfolk 12,5 ganger større sjanse for å havne i fengsel enn resten av befolkningen. Kvinnene hadde hele 21,2 ganger større sjanse for å havne i fengsel enn andre kvinner.

Siden en stor gransking om urfolks dødsfall i politiets varetekt i 1991, har minst 434 aboriginer mistet livet i politiets varetekt. Andelen urfolk som dør i fengsel er likevel litt lavere enn for andre innsatte

Parlamentet i delstaten New South Wales satte i juni i 2020 i gang en gransking av andelen urfolk i politiets varetekt, og av dødsfallene. Den skal etter planen ferdigstilles i desember.

fullskjerm neste En tradisjonell røykseremoni gjennomføres under en demonstrasjon i Sydney 5. juli i år. Etter drapet på Gorge Floyd i USA 25. mai, blusset protestene mot politivold mot Australias urfolk opp.

– Australia har en skammelig historie i sin behandling av urfolk i fengsel. Å tenke at dette er et problem «der borte» og at Australia ikke har den typen rasebasert vold vi ser i internasjonale overskrifter, det er å misforstå problemene i vår egen bakgård, sa Amnesty Internationals Australia-sjef Sam Klintworth til CNN i juni.

Fikk du med deg? Hat, vold og rasisme – slik ble USA en kruttønne

Granskingen i 1991 pekte på flere årsaker til den store skjevfordelingen blant de innsatte: Urbefolkningen har blitt fratatt landområder uten kompensasjon, og det står dårligere til med både økonomien og helsen enn i befolkningen for øvrig. Alkohol- og narkotikamisbruket er også høyere enn i resten av befolkningen.

Til tross for at det er blitt gjort flere tiltak i løpet av de 26 årene som er gått, har ikke gapet blitt mindre. I nye høringer i parlamentet i slutten av oktober, ble blant annet hjemløshet og vold i hjemmet nevnt som årsaker til at så mange kvinner havner bak lås og slå, skriver Guardian.

– Rasismen er overalt

I juni dukket minst 20.000 mennesker opp for å protestere for George Floyd og Christine Dungays lillebror David i Sydney.

– Det var helt overveldende. Vi har skreket for rettferdighet i fem år, og så måtte en stakkars fyr i USA dø før folk her virkelig fikk øynene opp for det som skjer, sier Christine til VG.

Sammen med moren Leetona kjemper hun for at noen skal stilles til ansvar etter dødsfallet til David i 2015. Familien er også til stede som vitner i høringene i parlamentsbygningene i Sydney.

– Da Morrisson sa at vi ikke har egne problemer, fikk det meg til å føle at vi ikke betyr en dritt. Han tror Australia er fantastisk, men jeg tror han trenger større briller for å se hva som egentlig foregår. Rasismen er overalt, sier Christine om landets statsminister og legger til:

– Loven er ikke lik for svarte og hvite mennesker i dette landet.

GEORGE FLOYD OG DAVID DUNGAY: En kvinne med en T-skjorte til minne om amerikanske George Floyd og australske David Dungay. Foto: BIANCA DE MARCHI / AAP

«Om du kan snakke, kan du puste»

Historien om David Dungays liv og død er ikke enkel. For søsteren Christine, som er elleve år eldre, var han en beskjeden og kvikk gutt med et stort hjerte. En som elsket sport og som tok vare på familiens yngste.

– Han var mer som sønnen min. Da jeg flyttet hjemmefra, fulgte han etter. Helt siden han ble født, var han hos meg, jeg passet på ham og vi hadde et spesielt bånd, forteller hun.

Likevel gikk det helt galt.

David var bare 18 år gammel da han i 2009 ble dømt til ni og et halvt år i fengsel for å ha deltatt i et voldelig ran og for voldtektsforsøk og overfall mot ekskjæresten.

I tillegg til at han hadde diabetes, hadde han også diagnosen schizofreni, og en måned før han døde var han blitt flyttet til avdelingen for psykisk syke innsatte ved fengselet Long Bay i Sydney.

En video fra hendelsen ble vist frem under den offisielle granskingen i 2018. Bokstavene er lagt på for å skille de ulike betjentene fra hverandre. Foto: NSW Correctional Services

Australske Guardian har gått gjennom hendelsesforløpet da han døde: Da 26-åringen ikke sluttet å spise fra kjekspakken slik han fikk beskjed om, bestemte fengselet at han må flyttes til en celle med overvåkningskameraer. De var bekymret for blodsukkeret hans, og ønsket å observere ham.

De tilkalte et spesialteam, som ga ham to minutter til å følge ordren, før de stormet cellen hans. Her la de ham med ansiktet ned på madrassen i sengen.

I en video kan man høre at David flere ganger sier «jeg får ikke puste». En av betjentene svarer «om du kan snakke, kan du puste».

David ble så løftet opp og flyttet til en annen celle, der han igjen ble lagt med ansiktet ned. Betjentene plasserte seg over ham, før de dro ned buksen på fengselsuniformen og tilkalte en sykepleier, som injiserte ti milligram med et beroligende middel.

Under ti minutter senere sluttet Dungay å puste. Da hadde han ropt «Jeg får ikke puste» tolv ganger. Helsepersonell prøvde å gjenopplive ham i nesten en time, før han ble erklært død klokken 03.42, ifølge en offisiell gransking av hendelsen, som ble gjennomført i 2018.

les også Australias aboriginere stenger omgivelsene ute: – Kommer viruset hit, forsvinner vi

– Vi vet akkurat hvordan familien hans har det

Søsteren Christine Dungay sier til VG at videoene fra pågripelsen til George Floyd i USA i mai brakte minnene tilbake.

– Da jeg så videoen, begynte jeg å gråte med en gang. Vi vet akkurat hvordan familien hans har det, og hvordan det er å se en video av sin egen familie bli drept.

Dødsfallet til David er ikke blitt klassifisert som et drap, og ingen er blitt siktet.

I rapporten fra myndighetenes rettsmedisiner slås det fast at flere ting trolig bidro til det tragiske utfallet: Diabetes-sykdommen, høyt blodsukker, antipsykotiske medisiner, høy BMI, oksygenmangel på grunn av at han ble holdt nede, og ekstrem stress og uro som et resultat av maktbruken han ble utsatt for.

Granskerne konkluderer med at de fem fengselsbetjentene som var involvert ikke hadde onde hensikter. Ifølge Guardian hadde fengselet tidligere meldt om flere voldelige episoder som involverte Dungay.

Raseri etter Breonna Taylor-tiltale: – Motløs og sønderknust

Det slås likevel fast at det ikke var nødvendig å flytte ham til en annen celle: Han utgjorde ingen sikkerhetsrisiko der og da, og det var heller ikke medisinsk grunnlag for å flytte ham – selv om betjentene som var involvert trodde det.

Christine Dungay og familien har ikke fått svarene de ønsket. Hun er tydelig på at et av målene deres med den nye granskingen i parlamentet er å få betjentene straffeforfulgt.

– De fulgte ikke protokollen, og jeg lurer på hvorfor det er ok. Først når alle vaktene blir stilt til ansvar, vil vi få rettferdighet, sier hun.

NEKTER Å GI OPP: Christine Dungay sammen med samboeren under en av mange protester hun har arrangert etter broren Davids dødsfall. Foto: PRIVAT

Til Guardian Australia sier statsadvokat i New South Wales Mark Speakmanan at det er delstatens politi og en uavhengige påtalemyndighet som må avgjøre om noen skal rettsforfølges i saken, og at det vil være galt av myndighetene å prøve å styre prosessen.

Kontroversiell nasjonaldagsfeiring

Etter brorens dødsfall i 2015 har Christine startet sitt eget ungdomsprosjekt for å kjempe mot rasisme på hjemstedet Kempsey.

Hun bruker feiringen av nasjonaldagen Australia Day 26. januar for å forklare følelsene mange av landets urfolk sitter med.

Dagen er kontroversiell fordi den markerer dagen da de første britiske kolonistene ankom Australia i 1788. For landets urfolk markerer dagen begynnelsen på en historie med drap, overgrep og diskriminering.

– Dette er en sørgedag for oss, som folk feirer. De blir fulle og feirer at de er australske, mens vi mener dagen bør være en dag for å markere sorg, sier Dungay, og viser til at landets statsminister har markert seg som en sterk motstander av å endre datoen for nasjonaldagen, slik mange aboriginer ønsker.

– De sier at det ikke var de som gjorde det, men forfedrene deres. Det vet vi, men jeg mener de må bære litt av ansvaret når de fortsatt behandler oss som de gjør, sier hun.

Publisert: 24.11.20 kl. 23:43

