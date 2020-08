Opposisjonslederen: Klar til å lede Hviterussland

Offisielt fikk hun under ti prosent av stemmene. Men opposisjonslederen i Hviterussland sier hun er klar til å overta styringen av landet.

I en videosendt tale fra sitt eksil i Litauen ber Svetlana Tikhanovskaja om at det innledes en lovprosess som kan ende med et nytt presidentvalg.

– Jeg er klar til å ta ansvar og opptre som nasjonens leder i denne perioden, kunngjorde Svetlana Tikhanovskaja i en video ifølge Reuters.

Videoopptaket ble offentliggjort mandag morgen, dagen etter de største protestene mot det omstridte gjenvalget av Aleksandr Lukasjenko.

VALG: Svetlana Tikhanovskaja og Aleksandr Lukasjenko. Foto: SERGEI GAPON, SERGEI GUNEYEV] / SPUTNIK

Lukasjenko avviser

Men mannen som er kalt Europas siste diktator, svarer ifølge Reuters at det ikke er aktuelt med noe nytt presidentvalg i Hviterussland.

Aleksander Lukasjenko sier at han er rede til å dele makt.

– Men ikke under press og ikke etter gateprotester, sa den hviterussiske presidenten i sin tale på en traktorfabrikk i Minsk mandag, ifølge nyhetsbyrået Belta.

Han mener makten i landet bør fordeles etter en konstitusjonell prosess.

– Vi kan ikke gi bort grunnloven til gud vet hvem, for katastrofe vil følge, uttalte Lukasjenko mandag.

Tikhanovskaja oppfordret sikkerhetsstyrkene til å skifte side og sa at deres tidligere oppførsel ville bli tilgitt, om de ikke lenger støtter Lukasjenko.

Minst 7000 mennesker ble satt i varetekt da opprørspoliti gikk løs på fredelige demonstranter i forrige uke. Brutaliteten har vært stor.

Men enkelte soldater har også senket skjoldene og støttet protestene.

PROTEST: «Ikke min president», kunngjør en demonstrant under helgens protester i Minsk mot valget i Hviterussland. Foto: VASILY FEDOSENKO / X00829

Aleksandr Lukasjenko, som har styrt landet med hard hånd i 26 år, fikk offisielt 80 prosent av stemmene i valget 9. august.

Omfattende valgfusk

Men opposisjonen hevder valgfusket har vært omfattende og protestene har vært store i hovedstaden Minsk og andre byer.

Et folkehav på over 200.000 mennesker oversvømte Minsk søndag i en bølge av rødt og hvitt, flaggets farger før Lukasjenko kom til makten.

FOLKEHAV: Over 200.000, enesker gikk ut i gatene i Minsk søndag for å protestere mot gjenvalget av president Lukasjenko. Foto: TATYANA ZENKOVICH / EPA

Den tidligere engelsklæreren Svetlana Tikhanovskaja (37) søkte tilflukt i nabolandet Litauen med sine barn etter valget.

– Befinner meg ved fronten

– Jeg ønsket ikke å bli politiker. Men skjebnen gjorde at jeg nå befinner meg ved fronten i en konfrontasjon mot vilkårlig styre og urettferdighet, sier Tikhanovskaja ifølge NTB.

Hun sier i talen at hun er klar til å lede landet for å gjeninnføre ro og orden, sette politiske fanger fri og forberede nyvalg.

EUs utenrikssjef Josep Borrell har slått fast at valget hverken var fritt eller rettferdig. EU har varslet sanksjoner mot den som er involvert i voldsbruken.

BRUTALT: Artem Pronin viser blåmerkene han angivelig fikk etter å ha blitt banket opp av opprørspoliti da han ble pågrepet 15. august. Foto: TATYANA ZENKOVICH / EPA

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) skriver mandag:

- Folk tar til gatene i Hviterussland for å protestere mot vold og valgfusk. Motet deres imponerer. Norge støtter kravet om frie og rettferdige valg. Lukasjenko må gå i dialog med opposisjonen. Politivold og valgfusk kan ikke aksepteres.

Statsminister Erna Solberg (H) mener at hviterusserne må få oppleve frie, demokratiske valg og skriver på sin blogg at Norge slutter seg til sanksjonene.

Norge fordømmer

– Dette er en situasjon hvor europeiske land bør stå sammen om å fordømme både det ufrie valget og jobbe for å stoppe volden som har kommet i etterkant skriver Erna Solberg på sin blogg ifølge NTB.

Lukasjenko har i helgen ringt Russlands president Vladimir Putin for å be sin gamle venn gripe inn og redde regimet, skriver The Guardian.

FLAGGER: Det hviterussiske røde og hvite flagget fra før diktatoren Lukasjenkos tid blir brukt under demonstrasjonene i Minsk. Foto: TATYANA ZENKOVICH / EPA

Han skal ha bedt om bekreftelse på at Russland vil yte militær bistand dersom Hviterussland blir truet utenfra.

– Lyden av larveføttene til NATOs tanks er hørt nær grensen vår, uttalte Lukasjenko i helgen og hevdet det er militære bevegelser langs landets grense mot vest, ifølge nyhetsbyrået Belta.

Streiker planlagt

Kreml svarte at Moskva er klar til å yte bistand i overensstemmelse med en militærpakt og fremholder at Hviterussland er under press utenfra.

Men Vladimir Putin har ikke uttrykt direkte støtte til Lukasjenko.

En rekke streiker er planlagt denne uken. Mange arbeidere på statsdrevne fabrikker sluttet seg til demonstrantene i forrige uke.

Den hviterussiske presidenten oppfordrer sine støttespillere til å forsvare landet og nasjonens uavhengighet.

