Ytre høyre inn i den spanske nasjonalforsamlingen

Det høyrepopulistiske partiet VOX blir for første gang representert i den spanske nasjonalforsamlingen med rundt 12 prosent, viser prognosene etter valget.

Det regjerende sosialistpartiet blir likevel valgets største parti med rundt 28 prosents oppslutning. Det konservative partiet PP får knapt 18 prosent, det dårligste resultatet i partiets historie.

Opinionsinstituttet Gad3 melder at blokkene ligger på vel 44 prosent hver.

Statsminister Pedro Sanchez har dermed klart å nå sitt første mål, nemlig å bli det største partiet. Sosialistene får mellom 116 og 121 av de 350 plassene i nasjonalforsamlingen. Tallene er foreløpige, men stemmer godt med de siste månedenes meningsmålinger.

Langvarige forhandlinger

SPANSKE VALG Etter diktatoren Francos død i 1975 fikk Spania en demokratisk konstitusjon. * Fram til 2015 var spansk politikk helt dominert av sosialistpartiet PSOE og det konservative Partido Popular (PP). Men i valget det året kom to nye partier bredt inn i nasjonalforsamlingen: venstrepartiet Podemos og det liberalkonservative Ciudadanos. Siden da har landet hatt flere svake mindretallsregjeringer. * I juni 2018 overtok PSOE makten etter at daværende statsminister og PP-leder Mariano Raoy ble felt i en mistillitsvotering. Flere katalanske og baskiske småpartier stemte med PSOE. * I februar i år skrev statsminister Pedro Sanchez ut nyvalg etter at regjeringens budsjettforslag ble nedstemt i nasjonalforsamlingen. De katalanske separatistpartiene var blant dem som stemte mot budsjettet * Søndagens parlamentsvalg var det tredje i Spania på knapt fire år. (Kilde: TT) Vis mer vg-expand-down

Spanske medier melder at det ligger an til langvarige koalisjonsforhandlinger før det blir klart om Sanchez kan fortsette som statsminister. Venstrepartiet Podemos, som støtter sosialistene, får rundt 16 prosent av stemmene.

Det høyrepopulistiske partiet VOX, som gikk til valg på verdikonservatisme og motstand mot innvandring, blir representert i nasjonalforsamlingen med over 35 representanter.

Vox ble ble grunnlagt i 2013, og ble stiftet av utbrytere fra det konservative Partido Popular. De blir betegnet som høyrepopulistisk og høyreekstremistisk. I september 2018 fikk de sin første regionparlamentrepresentant. Tre måneder senere fikk de inn 12 representanter i det regionale parlamentet i Andalucia. For første gang siden diktatoren Francisco Franco døde i 1975, har et ytterliggående høyreparti fått plass i noe spansk parlament.

Et av slagordene til Vox er “Gjør Spania stort igjen”. Lederen Santiago Abascal regnes som en karismatisk og retorisk sterk leder. I valgkampen er det Spanias kulturelle arv og tradisjonelle verdier det har handlet om for Vox. Men framfor alt motstand mot separatister som krever mer selvstyre eller løsrivelse for regionen Catalonia.

Kilde: NTB/VG

Publisert: 28.04.19 kl. 21:32