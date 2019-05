USAs justisminister forsvarer håndtering av Mueller-rapporten

Justisminister William Barr sier det amerikanske folk selv kan bestemme om de mener Donald Trump var skyldig når de stemmer i presidentvalget til neste år.

Nå nettopp







USAs justisminister William Barr møtte onsdag kveld norsk tid til en høring i Senatet, der han svarer på spørsmål rundt Mueller-rapporten.

Tidligere på dagen ble et brev til Barr fra spesialetterforsker Robert Mueller offentliggjort. Brevet ble sendt til justisdepartementet tre dager etter at Barr la frem rapporten for kongressen 27. mars.

Barr forklarte den gang at det ikke er bevis i rapporten for at president Donald Trump eller hans medarbeidere samarbeidet med Russland eller hindret etterforskningen, men rapporten presenterte bevis både for og imot.

Mueller kritiserer fremstillingen

I brevet kritiserer Mueller justisministerens fremstilling og sammendraget av den 448 siders lange rapporten, og sier sammendraget manglet tilstrekkelig «kontekst, karakter og substans».

HØRING I SENATET: Justisminister William Barr avlegger ed før høringen i Senatet onsdag. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

les også Ekspert om Mueller-rapporten: Tror Trumps sønn puster lettet ut

Justisministeren forklarer at han ga Mueller mulighet til å lese det fire siders lange notatet han skrev til Kongressen, som han understreker ikke var ment som et sammendrag, men at spesialetterforskeren takket nei.

USA-forsker om Mueller-rapport: Virker som det er nok til riksrett

– Jeg spurte ham om han mente at brevet jeg la frem 24. mars var mangelfullt, og han sa nei, men at mediedekningen var det.

Barr sier derfor at han jobbet med å få offentliggjort den fullstendige rapporten så fort som mulig og at han strakte seg for å få offentliggjort så mye som mulig.

– Det amerikanske folk kan bestemme selv

18. april ble en sladdet utgave av Muellers fulle rapport offentliggjort og overlevert til Kongressen.

Barr forteller at versjonen av rapporten som har blitt gjort offentlig tilgjengelig kun består av mindre redigering, og at den er såpass fullstendig at det amerikanske folk kan få en forståelse av Spesialrådets arbeid.

– Mesteparten av den redigerte delen er i volum én, som er den delen av rapporten som omhandler samarbeid og eksisterende og pågående saker, sier Barr.

les også Trump om spesialetterforsker Mueller: – Jeg er fortapt

Ifølge justisministeren er det kun om lag 2 prosent i volum to av den offentlige rapporten, som omhandler Trumps hindring av Muellers etterforskning redigert, mens 98 prosent av volum to er tilgjengelig for offentligheten.

Barr hevder også at han ikke har sagt at president Trump var uskyldig.

– Jeg sa at vi ikke har tilstrekkelig bevis for at han hindret etterforskningen. Jobben til justisdepartementet er nå over. Rapporten er nå i hendene på det amerikanske folk. Alle kan gjøre sine egne valg. Det er nytt presidentvalg i 2020, sier Barr.

Må jobbe for å beskytte demokratiet

Senator Lindsey Graham, som åpnet høringen, sier at Russland blandet seg inn i det amerikanske presidentvalget i 2016 og at de fortsatt holder på.

les også Mueller-rapporten: Slik forsøkte Russland å påvirke valget

– Neste gang kan det være Kina eller noen andre. Slik jeg ser det ut fra denne rapporten, har vi en stor jobb foran oss for å beskytte demokratiet mot russerne og andre aktører.

Også senator Ben Sasse sier det amerikanske folk må være oppmerksomme mot 2020-valget, siden det er trolig at også da vil noen blande seg.

– Det vi kan lære fra dette er at vi trolig vil være under angrep også i 2020, og det kommer ikke bare til å være fra Russland, men sannsynligvis vil det etter hvert også være fra Kina, som er mye mer sofistikerte på disse tingene.

Publisert: 01.05.19 kl. 20:36