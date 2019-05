MAKABERT FUNN: Krimteknikere jobber i leiligheten hvor de to kvinnene ble funnet, øst i London. Foto: PA

Mann pågrepet etter funn av to døde kvinner i fryser

Fredag ble to døde kvinner funnet i en fryser i en leilighet øst i London. Onsdag kveld ble en mann tiltalt for å ha hindret dem en verdig og lovlig begravelse.

Mindre enn 10 minutter siden







Fredag forrige uke gjorde politiet i London en grufull oppdagelse: I en fryser i en leilighet i området Canning Town fant de to fullt påkledde kvinnekropper, den ene liggende over den andre.

De to kvinnene, som ikke skal ha hatt synlige skader, er ennå ikke blitt identifisert, og politiinspektør Simon Harding sier til avisen Telegraph at åstedet er et av de mest utfordrende han har sett gjennom sine 28 år i tjenesten.

BBC skriver at politiet ikke har fått DNA-treff på kvinnene.

– Vi jobber døgnet rundt for å prøve å identifisere disse kvinnene, sier Harding til avisen.

Les også: Skal ha gjemt søsteren i fryseboks i 18 år

Mann må i retten

De hadde rykket ut til leiligheten etter å ha fått bekymringsmeldinger om den mannlige leietakeren.

Nå har de satt i gang full drapsetterforskning.

Siden funnet i fryseren har politiet pågrepet en mann i 50-årene og en mann i 30-årene, mistenkt for drap. Mannen i 50-årene er senere blitt løslatt.

Sent onsdag kveld ble en 34-åring siktet for å ha hindret de to kvinnene en lovlig og verdig begravelse, skriver The Telegraph. Det er ifølge Guardian uklart om dette er samme mann som tidligere er pågrepet.

Den siktede 34-åringen skal etter planen møte i retten i dag.

Publisert: 02.05.19 kl. 04:12