KOLLEGER: De to utenriksministrene, Ine Marie Eriksen Søreide og USAs Mike Pompeo, poserer sammen i forkant av møtet i Utenriksdepartementet i Washington. Foto: Thomas Nilsson / VG

Søreide møtte Pompeo: Bekymret for at IS skal få fotfeste i Syria

WASHINGTON D.C (VG) Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide frykter USAs tilbaketrekking i Syria vil gi terrororganisasjonen en mulighet til å vokse.

Den dramatiske utviklingen i Syria ble tema da Søreide møtte sin amerikanske kollega Mike Pompeo i Washington tirsdag ettermiddag lokal tid.

– Jeg har gitt uttrykk til amerikanerne tidligere, og det gjorde jeg også nå, for vår bekymring for at det oppstår et vakuum der ISIL igjen kan få godt fotfeste, sier Søreide til VG etter møtet.

Kort tid etter at amerikanske styrker trakk seg ut fra nordlige Syria i begynnelsen av oktober, startet Tyrkia en offensiv over grensen. Invasjonen tvang hundretusener av mennesker på flukt og førte de kurdiske styrkene, som var USAs nære samarbeidspartnere i kampen mot IS, inn i armene til det syriske regimet.

Samtidig har Russland, som støtter Syria, sendt forsterkninger til området.

– Utfordrende

Søreide er engstelig for hvilke langsiktige konsekvenser utviklingen kan få.

– Det er klart at det kan bidra til å endre maktforholdene i hele regionen ganske mye. Russland kommer inn og blir en betydelig maktfaktor samtidig som det syriske regimet befester og styrker sin stilling, godt hjulpet av russerne. Situasjonene vi har nå er utfordrende, og det har jeg sagt direkte til amerikanerne.

– Hva svarte Pompeo?

– De har jo sine vurderinger av tilstedeværelsen og om at de, som presidenten har signalisert, ikke ønsker å bli stående spesielt lenge og med mye personell i området. De ønsker derfor å finne avtaler som gjør at de ikke har behov for å stå der på samme måte. Samtidig er forpliktelsen til koalisjonen mot ISIL veldig sterk. Pompeo er veldig klar på at de kommer til å fortsette å være tydelig i kampen mot ISIL.

BEKYMRET: Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) utenfor Utenriksdepartementet i Washington tirsdag kveld norsk tid. Foto: Thomas Nilsson / VG

Søreide har tidligere fortalt at hun har en god tone med Pompeo, som for tiden er under kraftig press på hjemmebane.

Denne uken er USAs utenriksminister vert for møter i koalisjonen mot IS, der blant annet NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg skal delta.

Søreide understreker at IS var en bekymring allerede før amerikanernes tilbaketrekking og den tyrkiske invasjonen.

– Selv om ISIL er bekjempet territorielt, har de ikke vært uten evne til å gjennomføre operasjoner og igjen få fotfeste. De siste månedene har vist at det er en helt reell problemstilling. Det er mange områder og lommer der ISIL har betydelig grad av kontroll og fotfeste.

Anspent NATO-toppmøte

Situasjonen i Syria kommer også til å prege NATO-toppmøtet i London i starten av desember. Tyrkias militærinvasjon fikk krass kritikk fra flere NATO-land. Tyrkia, Tyskland, Storbritannia og Frankrike skal holde et eget møte på sidelinjen i et forsøk på å dempe de interne spenningene.

Samtidig har Frankrikes president Emmanuel Macron ikke lagt skjul på sin irritasjon over USA:

– USA vender ryggen til det europeiske prosjektet. Det er på tide å våkne opp, sa han i et oppsiktsvekkende intervju med The Economist i forrige uke, der han også serverte følgende kraftsalve:

– Det vi nå opplever, er at NATO-alliansen er hjernedød.

Erdogan-besøk i Det hvite hus

USA trakk seg ut av nordlige Syria kort tid etter en telefonsamtale mellom Trump og Erdogan.

I midten av oktober gikk Tyrkia med på en avtale om å stanse angrepene og la den kurdiske militsen forlate området. Men Erdogan kritiserer USA og Russland for ikke å ha sørget for full tilbaketrekning av kurdisk milits fra området.

Dagen før et besøk i Det hvite hus, anklager Tyrkias president USA for avtalebrudd:

– Jeg kommer til å fortelle ham og legge fram dokumenter som viser at avtalen vi inngikk om operasjonen, ikke er overholdt til fulle, sa Erdogan da han gikk om bord i flyet i Ankara tirsdag, melder NTB.

Samtidig har det kommet flere rapporter om at Tyrkia står bak krigsforbrytelser i Nord-Syria.

