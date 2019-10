Bilder frigitt av marokkansk politi av de hovedtiltalte Rachid Afatti (til venstre), Ouziad Younes og Ejjoud Abdessamad. Foto: Marokkansk politi / NTB scanpix

Fire menn dømt til døden for drapene i Marokko

Fire menn er dømt til døden for drap på norske Maren Ueland og hennes danske venninne i Marokko. For én av de tiltalte er dommen skjerpet fra livsvarig fengsel.

NTB

For de tre hovedtiltalte ble dødsdommen bekreftet. En tiltalt som i forrige rettsrunde fikk livstid i fengsel, er nå idømt dødsstraff.

For de øvrige ligger straffen på fengsel imellom 5 og 30 år. En av de tiltalte fikk skjerpet fengselsstraffen fra 15 til 20 år.

– Det er omtrent som ventet. Familien tar det til etterretning, sier Ragnar Falck Paulsen, Ueland-familiens norske advokat, til NTB.

– Familien har ikke noe spesielt syn på straffereaksjonen. De har tillit til det marokkanske rettssystemet, fortsetter han.

DREPT: Norske Maren Ueland. Foto: Privat

Må betale erstatning

Norske Maren Ueland (27) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble drept nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember i fjor.

De 24 tiltalte i saken er i fellesskap dømt til å betale en erstatning på 2 millioner marokkanske dirham – tilsvarende rundt 1,9 millioner norske kroner – til Uelands familie.

– Familien vil bruke oppreisningen i arbeidet som har til formål å fremme økofilosofi i Marokko, forteller den norske advokaten.

Dette skal skje i form av en stiftelse eller en organisasjon.

Avslo krav om penger fra staten

Samtidig avslo retten ifølge nyhetsbyrået AFP Jespersen-familien krav om 10 millioner dirham i kompensasjon fra den marokkanske staten i form av et «moralsk ansvar».

Ankesaken har trukket ut i tid, med flere utsettelser. I alt 24 menn ble tiltalt, og i juli i år dømt, i forbindelse med drapene.

I en video har mennene sverget troskap til den ytterliggående islamistgruppen IS. Tre av mennene har innrømmet å ha deltatt i selve drapshandlingene. Samtlige av de dømte anket, og behandlingen av ankesaken startet 28. august.

Høyst sannsynlig ny anke

Selv om dommen i ankesaken kom onsdag, kan det trolig trekke ut enda lenger. Det er ventet at dommene også i ankesaken vil bli anket og at saken vil gå helt til topps i det marokkanske rettssystemet. Ifølge advokat Paulsen er den marokkanske bistandsadvokaten helt sikker på at dommene kommer til å bli anket.

På rettssakens avsluttende dag sa de tre hovedtiltalte at de ønsket at dødsdommene skulle gjennomføres, ifølge NRK.

Både i den første behandlingen og i ankebehandlingen var det ventet at det ville komme dødsstraffer. Marokko har imidlertid ikke henrettet noen siden 1993.

