USIKKER: Mitch McConnell er ikke trygg på at han får med seg nok republikanere til å få flertall for å stoppe demokratene fra å kalle inn vitner i riksrettssaken mot Donald Trump. Foto: MARY F. CALVERT / Reuters / NTB Scanpix

Amerikanske medier: Republikanerne usikre på vitne-flertall

SYDNEY/NEW YORK (VG) Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, skal ha sagt at han ikke har stemmene som skal til for å hindre Demokratene i å kalle inn vitner.

Oppdatert nå nettopp

Innrømmelsen kom i et lukket møte mellom republikanske senatorer tirsdag kveld, melder nyhetsbyrået AP, Wall Street Journal, Washington Post, CNN og New York Times.

Spørsmålet om det skal føres vitner har vært det store spørsmålet i riksrettssaken mot Donald Trump.

Republikanerne har med sine 53 representanter flertall i Senatet. Demokratene trenger fire republikanske stemmer for å få flertall for kravet om å kalle inn vitner.

Øverst på blokka står den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren John Bolton, som i en bombe av et bokutkast hevdet at Trump holdt tilbake penger for å presse Ukraina.

– Hvis den ene siden skal få kalle inn vitner, må det også være vitner på den andre siden. Hvis Bolton skal vitne, må også Hunter Biden kalles inn, sier advokat på Trumps forsvarsteam, Alan Dershowitz, til VG.

Fortsatt ikke avklart

Samtidig som McConnell medgir at han ikke har stemmene som skal til for å blokkere kravet om vitner, skal han være optimistisk med tanke på å sikre flertallet før uken er omme, skriver New York Times.

Ifølge kilder CNN har snakket med har McConnell tatt utgangspunkt i senatorene som ikke har bestemt seg.

Senator Mitt Romney fra Utah og Susan Collins fra Maine har sagt at de trolig vil stemme for vitner. Lisa Mukrowski fra Alaska sa tirsdag at Bolton trolig hadde noe som ville være hjelpsomt for dem, mens Lamar Alexander fra Tennessee ikke har bestemt seg, ifølge New York Times.

– Vi prøver å få alle på samme linje, sier Texas-senator John Cornyn til avisen.

– Ingen pingler i Senatet

Kevin Cramer, senator i North Dakota, sier at enkelte er bekymret for hvordan deres stemme vil påvirke dem i deres hjemstat.

– Vi er ikke roboter. Vi er ikke sauer. Vi er personer som representerer vår delstat. Det er ingen pingler i Senatet, sier han.

Det er ventet at en avstemning for om det skal kalles inn vitner vil skje fredag.

– Jeg vet ikke hvor mange som har tenkt til å stemme for eller mot. Jeg har ikke peiling. Alt jeg vet er at jeg stemmer for ikke å kalle inn vitner, fortsetter Cramer.

– Jeg tror ikke noe er avgjort, sier senator Richard Shelby.

Ønsker fire vitner

Demokratenes Chuch Schumer har insistert på at det bør kalles inn vitner, tross forslag om kompromiss.

– Vi forhandler ikke med dem. Vi vil ha fire vitner og fire sett med dokumenter. Da vil sannheten komme frem, sier Schumer ifølge AP.

Nyheten om Boltons bokmanus satte nytt press bak kravet.

NØKKELVITNE: Tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolten kan bli et nøkkelvitne i riksrettssaken mot Donald Trump. Foto: Luis M. Alvarez / AP / NTB SCANPIX

I manuset skal det hevdes at president Trump nektet å utbetale 400 millioner dollar i militær assistanse til Ukraina i 2019 dersom landet ikke startet etterforskning av Trumps politiske rivaler, inkludert tidligere visepresident Jo Biden og hans sønn Hunter Biden, som jobbet for et ukrainsk energiselskap mens faren var visepresident.

Trump kaller påstandene «falske», men sier han ikke har sett manuset.

Forsvaret avsluttet tirsdag sin argumentasjon for hvorfor Trump ikke skal avsettes. Riksrettssaken fortsetter med at senatorene nå kan stille spørsmål til både aktoratet og forsvaret. Det er satt av to dager til dette.

Publisert: 29.01.20 kl. 01:35 Oppdatert: 29.01.20 kl. 05:27

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser