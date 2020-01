Nå er Storbritannia ute av EU

Natt til lørdag var Storbritannias 47 år gamle EU-medlemskap historie. Statsminister Boris Johnson mener det ikke er en avslutning, men en begynnelse.

Oppdatert nå nettopp

Nyhetsbyrået AFP siterer Johnson på at Brexit er «ikke en avslutning, men en begynnelse» og at Storbritannia kan gjøre Brexit til en «praktfull suksess».

Dette fremkommer i en videoinnspilt tale som ble sendt ut en time før Storbritannia gikk ut av EU.

– For mange er dette en tid for håp, en stund de trodde alle ville komme. Det er også mange som er bekymret og føler at de har mistet noe. Men den største gruppen er nok dem som trodde den politiske dragkampen aldri ville ta slutt. Jeg forstår alle de følelsene, og vår jobb som regjering er nå å samle landet og gå videre, åpner Johnson sin tre minutter lange tale, som ble lagt ut på Twitter.

Johnson gjentar også at utmeldingen natt til lørdag ikke var en avslutning, men en begynnelse.

– Dette er øyeblikket når dagen gryr og teppet går opp for en ny akt. Brexit markerer en reell nasjonal fornyelse og endring. Etter dette kan vi bli en europeisk stormakt og samtidig ha globale ambisjoner, sier statsministeren, ifølge The Guardian. Det melder NTB.

Både glede og sorg preget den siste kvelden.

– Det er en herlig atmosfære her i kveld, og jeg skal ha meg noen britiske øl for å feire. Det tok sin tid, men endelig er vi her. Dette er en monumental dag, og nasjonen bør være stolt.

Ordene tilhører Tim Lockley (44). Den britiske tabloidavisen Daily Mirror møtte ham på en pub i småbyen Boston på Englands østkyst, hvor EU-motstanden har vært svært høy.

Ikke alle deler denne begeistringen:

– Det er en tragisk kveld. Ikke for meg, men for de unge. Jeg mener at Brexit fratar dem muligheter, sier Gillian Grant til Sky News i den skotske byen Edinburgh.

Etter tre og et halvt år med politisk krangling og kaos forlot Storbritannia formelt EU natt til lørdag 1. februar.

Prosessen kostet blant annet Theresa May jobben. Den tidligere statsministeren deler fredag kveld en melding på Twitter, hvor hun skriver at det endelig kan sies at resultatet av folkeavstemningen i 2016 er levert, og troen mot det britiske folket er beholdt.

Overgangsperioden

Brexitavtalen kom på plass onsdag, og Storbritannia går over i en overgangsperiode, med «ett bein i EU og ett utenfor».

Statsminister Boris Johnson kommer fredag med en videouttalelse og hyllest til den nye tiden Storbritannia har i vente. Han feirer kvelden med blant annet engelsk musserende vin, skriver The Guardian. Det var også satt opp en klokke utenfor Downing Street, som telte ned til Brexit var et faktum, klokken 23 britisk tid.

Nå er det ingen vei tilbake, muligheten til å reversere artikkel 50, selve utmeldingsklausulen, er over. Men helt ute av EU vil ikke britene være før om 11 måneder. Frem til det skal hva Brexit egentlig innebærer avgjøres.

Handelsavtaler med både EU og USA skal forhandles frem. Mange har pekt på at det i seg selv kan bli en utfordring minst like stor som det britene har hatt med å i det hele tatt komme seg ut av EU.

Publisert: 31.01.20 kl. 22:38 Oppdatert: 01.02.20 kl. 00:04

