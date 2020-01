STARTET HER: En kvinne går forbi er stengt fiskemarkedet i Huanan i Wuhan. Ifølge myndighetene skal en person som omkom etter å ha fått viruset, ha handlet her. Foto: NOEL CELIS / AFP

Britiske forskere: Over tusen kan ha blitt smittet av kinesisk lungevirus

Tallet på mennesker som er smittet at det mystiske, sars-lignende viruset er trolig langt flere enn det kinesiske myndighetene har opplyst, mener britiske forskere.

NTB-AFP

Oppdatert nå nettopp

Kinesiske myndigheter har sagt at 41 personer har fått lungebetennelse som følge av viruset.

To personer er bekreftet døde etter å ha blitt smittet av coronaviruset, som hører til samme familie som det dødelige sars-viruset, og er sporet til et fiskemarked i den kinesiske byen Wuhan.

To personer er så langt døde etter å ha blitt smittet av coronaviruset, som

Tallet på smittede i byen var trolig på over 1.700 personer per 12. januar, ifølge forskere ved senteret for analyse av globale smittsomme sykdommer ved Imperial College i London.

Forskningssenteret rådgir blant andre Verdens helseorganisasjon (WHO).

Bakgrunn: SARS-lignende virus sprer seg

Det er så langt oppdaget tre tilfeller av viruset utenfor Kina, to i Thailand og ett i Japan. Forskerne tok utgangspunkt i det tallet for å finne ut hvor mange som kan være smittet i Wuhan.

– For at Wuhan skal ha eksportert disse tre tilfellene til andre land, må det være langt flere tilfeller enn rapportert, sier professor Neil Ferguson til BBC.

Passasjerer på vei forbi en helsesjekk ved den internasjonale flyplassen i Beijing i Kina. Forskere mener tallet på smittede av et nytt virus er langt høyere enn kinesiske myndigheter oppgir. Foto: Ng Han Guan / AP / NTB scanpix

Han sier til kanalen at han er mer bekymret nå enn han var for en uke siden. Det er likevel for tidlig å slå alarm, mener forskeren.

– Folk bør være oppmerksomme på muligheten for at dette viruset smitter mellom folk, sier han og legger til at det er usannsynlig at dyr er den viktigste smittekilden.

Les også: Ny virusvariant kan stå bak mystisk sykdomsutbrudd i Kina

Myndighetene i Hongkong har økt innsatsen for å screene reisene fra Fastlands-Kina, blant annet med temperatursjekk.

Amerikanske myndigheter bekreftet fredag at det blir gjennomført screening av fly fra Wuhan til San Francisco og New York, samt ved flyplassen i Los Angeles.

Publisert: 18.01.20 kl. 03:41 Oppdatert: 18.01.20 kl. 03:55

Flere artikler

Fra andre aviser