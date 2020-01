LAV PROFIL: Mikahail Misjustin har vært sjefen for skatteinnkrevingen i Russland i ti år. Nå blir han landets statsminister og det spekuleres i om han også kan gå helt til topps og bli Putins etterfølger. Foto: YURI KOCHETKOV / EPA

Skatteinnkrever og hockey-tilhenger: Russlands ukjente statsminister

Torsdag godkjenner den russiske nasjonalforsamlingen, Dumaen, landets nye statsminister. Den vanlige russer hadde onsdag ikke peiling på hvem Mikhail Misjustin er. Det kan det fort bli en endring på.

Ifølge russisk presse kan det være snakk om at den mektige president Vladimir Putin har funnet sin etterfølger. Men det spekuleres også i at den pianospillende lederen for det føderale skattekontoret i Russland bare blir en overgangsfigur inntil Putin har funnet en annen.

Nettavisen Russia Today bringer torsdag morgen en hyllestartikkel om Mikal Misjustin, 53-åringen som Putin har hentet fra «det ukjente», men som i de indre sirkler av Kreml har fått ry på seg som en ytterst profesjonell fagmann.

Bakgrunn: Russlands statsminister går av

Kan Vladimir Putin ha funnet sin fremtidige etterføler. Der er et spørsmål som blir stilt når Mikhail Misjustin torsdag blir godkjent som Russlands nye statsminister. Foto: SPUTNIK / X02440

Misjustin har vært sjef for det russiske skattevesenet siden 2010 og det sies at han har gått under navnet «framtidens skatteinnkrever». Ifølge Russia Today skal han være en fargerik personlighet som spiller piano og som ofte tilbringer tid som tilskuer på russiske ishockey-kamper.

– Han har kunnskap om og kjennskap til moderne teknologi bedre enn de fleste. Han er en ansvarlig og systematisk fagmann, skryter ishockey-legenden og politikeren, Vjatsjesav Fetisov, til Russia Today.

Steinfeld om Putins maktgrep: Et skritt i retning av parlamentarisme

