STEILE FRONTER: Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted (t.h.) og saksøkers advokat Per Magne Ristvedt. Foto: Harald Henden

Ølen Betong-advokat: Folk frykter jo det som har skjedd

OSLO TINGRETT (VG) Det var steile fronter og til tider høy temperatur mellom saksøker Ølen Betong og regjeringsadvokaten da partene holdt sine avsluttende prosedyrer fredag.

Ølen Betong-konsernet har saksøkt staten for det de hevder var amatørmessige rekrutteringsforsøk fra E-tjenesten og PST, og har blant annet anført at kontakten var så åpenlys at den ble snappet opp av den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Selskapet hevder de har blitt påført svært ubehagelige avhør hos den russisk sikkerhetstjenesten, innreiseforbud og store økonomiske tap som en konsekvens. Konsernet krever opp mot 145 millioner kroner i tapt fortjeneste og andre kostnader.

– Man stiller spørsmålet «hvorfor ønsker ikke næringsdrivende å snakke med PST», og at det da er trist. Bakgrunnen for det, er det vi ser her - folk frykter jo det som har skjedd. Det vil medvirke ytterligere til at næringsdrivende vil avholde seg fra kontakt med PST, det har de altså selv sørget for, sa advokat Per Magne Ristvedt i sin replikk etter regjeringsadvokatens prosedyre.

– Hvis man nå i tillegg får en situasjon, om man utsettes for det som har skjedd her, at det ikke fører til erstatning, vil det få en forsterket konsekvens, fremholdt Ristvedt.

PROSEDERTE: Saksøkers advokat Per Magne Ristvedt sammen med administrerende direktør i Ølen Betong, Atle Berge. Foto: Harald Henden

Saken kommer ikke lenge etter at Frode Berg slapp løs etter nesten to års fangenskap i russisk fengsel etter å ha blitt dømt for spionasje. Berg har også rettet flengende kritikk mot de hemmelige tjenestene, som han sier rekrutterte ham som kurer. Onsdag denne uken vitnet Berg i saken, men uttalte da at dette er to helt forskjellige saker.

Frode Berg mente imidlertid at man bør begynne å se på hvordan de norske hemmelige tjenestene opererer, og tilnærmingen deres til publikum.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, som er statens representant i retten, bestrider at det er en sammenheng mellom kontakten, innreiseforbudet og tapet som kreves dekket av Ølen Betong.

DRAMA I RETTEN: En NRK-fotograf falt pladask i det Frode Berg inntok vitneboksen i Ølen Betong-saken. Foto: Harald Henden

Advokat Ingrid Skog Hauge anførte i regjeringsadvokatens prosedyre at det er knyttet mange usikkerhetsmomenter til å drive forretninger i Russland, og at det er flere man ikke kan gardere seg mot, som det politiske klimaet, russiske sikkerhetstjenesters vurdering av virkemidler og russiske konkurrenters bruk av virkemidler.

Regjeringsadvokaten mener det er Ølen Betong som må bære risikoen for hvordan virksomheten går i Russland.

– Risikoen ved dette kan ikke veltes over på norske skattebetalere. Det ville fått enorme konsekvenser, sa Hauge.

Regjeringsadvokaten mener for det første at det nesten ikke er grenser for hvilke økonomiske tap som eventuelt kan oppstå for alle de personene som PST og E-tjenesten er nødt til å være i kontakt med i Norge. For det andre, hvis de norske hemmelige tjenestenes ordinære og legitime virksomhet skulle kunne pådra slike enorme erstatningsansvar, vil det være fullstendig hemmende for hvordan de skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag, prosederte regjeringsadvokaten.

– Det kunne ført til at de ville blitt for tilbakeholdne eller ført til at de ikke ville gjort den jobben de skulle gjøre, som i sin tur ville fått enorme konsekvenser for hele det norske samfunnet og fellesskapets interesser, sa Hauge.

VITNET I ÅPEN RETT: Seksjonsleder i PST, Hanne Blomberg etter å ha vitnet i Ølen Betong-saken. Foto: Harald Henden

Statens representanter erkjenner at Atle Berge og Kurt Stø ble trakassert av russiske sikkerhetsmyndigheter, og viste til alvorlige beskrivelser av at de ble truet med pistol og sprøyter, holdt i timeslange avhør og ilagt ti års innreiseforbud til Russland.

Regjeringsadvokaten påpekte at Berge og Ølen Betong har fått omfattende bistand fra norske myndigheter, som har jobbet hardt i lang tid for å forsøke å få russiske myndigheter til å oppheve innreiseforbudet.

– Likevel forklarer Berge at han ikke bærer noe nag til russiske sikkerhetsmyndigheter eller russiske myndigheter som sådan, men at det er norske myndigheter han er kritisk til, det er norske myndigheter han retter søksmål mot, prosederte Hauge.

SAKSØKTE STATEN: Atle Berge fra Ølen Betong i rettsalen i forbindelse med saken firmaet har anlagt mot staten. Foto: Harald Henden

– I lang tid forut for og underveis i denne saken har berge gått ganske hardt ut og fremstilt norske hemmelige tjenester som klønete og amatørmessige, og det budskapet har mediene kjøpt, det er bildet som er tegnet gang på gang, til stor glede for andre som ønsker å skape det bildet av de norske tjenestene, de som ønsker å skape mistillit til de norske hemmelige tjenestene, fortsatte hun.

Regjeringsadvokaten anfører imidlertid at det «overhodet ikke kommet frem noe i denne saken som viser at de norske hemmelige tjenestene er klønete eller amatørmessige».

– Tvert imot, i den grad tjenestene har vært inne, har de gjort jobben sin og gjort den på en profesjonell måte. De har gjort den jobben de skal gjøre, som i siste instans er å beskytte oss alle, sa Hauge.

TIDLIGERE E14-SJEF: Tidligere etteretningssjef Ola Kaldager på vei inn for å vitne i Ølen Betong-saken onsdag. Foto: Harald Henden

I lukket rett skal statens representanter ha lagt frem «utførlige rapporter fra alle samtaler og kontakt» med Ølen Betong.

– Der fremgår det at det er gjort gode og grundige vurderinger for å gjennomføre disse samtalene, som de er lovpålagt å gjøre som en del av sitt arbeid, sa Hauge.

Dom i saken er ventet i løpet av to uker.

Publisert: 07.02.20 kl. 18:38

