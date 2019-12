PYONGYANG: Nord-Koreas øverste militære leder Kim Jong-un snakket til medlemmene i Den nasjonale forsvarskommisjonen. Foto: KCNA / KCNA

Kim Jong-un varsler opprustning – USA på vakt

I et møte med Den nasjonale forsvarskommisjonen, diskuterte Nord-Koreas leder styrking av landets militære slagkraft.

Oda Ording

NTB

Nå nettopp

Møtet til kommisjonen, som er det høyeste militære organet i Nord-Korea, ble omtalt av det statlige nyhetsbyrået KCNA søndag, skriver Reuters.

Det ble også sendt ut en pakke med bilder som skal være fra dette møtet, hvor man ser diktatoren Kim sittende ved et skrivebord for seg selv, mens mange titalls uniformskledte offiserer sitter på rekke og rad - tilsynelatende mens de noterer ned ordrene fra 35-åringen.

Kim Jong-un er landets øverste militære leder, og dermed formann i Den nasjonale forsvarskommisjonen.

Under møtet skal det ifølge KCNA ha blitt diskutert forbedringer av forsvaret og utvikling av landets militære «selvforsvarskapasitet». Det ble imidlertid ikke spesifisert når møtet ble avholdt, eller hva som ble besluttet.

MILITÆRE LEDERE: Bildene fra militærmøtet ble publisert av det statlige nyhetsbyrået KCNA søndag. Foto: KCNA / KCNA

Tilspisset retorikk mot USA

Lørdag uttalte det statlige nyhetsbyrået at USA vil måtte «betale en høy pris» for å kritisere menneskerettigheter i Nord-Korea, og at Washingtons «ondsinnede ord» kun vil forverre spenningene på Koreahalvøya.

Samtidig har Kim Jong-un kunngjort at han vil by på en «julegave» dersom USA ikke kommer med innrømmelser i de fastlåste samtalene om atomvåpen. Fristen er satt til slutten av året.

Amerikanske etterretningsorganisasjoner har tolket den såkalte julegaven i retning av nye raketter. En eventuell oppskyting vil markere slutten på Nord-Koreas selvpålagte begrensning.

Det vil også bety et stort tilbakeslag for en av Trump-administrasjonens største utenrikspolitiske mål: Å få Nord-Korea til forhandlingsbordet og avskaffe atomvåpnene på Koreahalvøya.

Oppskyting vil ha alvorlige følger

Tidligere i måneden fyrte Nord-Korea opp det USA hevdet var en rakettmotor. Regimet i nord betegnet testen som svært viktig, uten å si noe mer.

Observatører i regionen mente det kunne være snakk om motoren på en langtrekkende rakett, og at testen var en forberedelse til oppskytingen av en interkontinental ballistisk rakett i løpet av de nærmeste dagene eller ukene.

En oppskyting av en slik rakett vil ha alvorlige følger for kontakten mellom USA og Nord-Korea, ettersom Trump-administrasjonen vil tolke det som et forsøk på å skaffe seg kapasitet til å true det amerikanske fastlandet.

Publisert: 22.12.19 kl. 09:04

Mer om

Flere artikler