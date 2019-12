DREPT: Atatiana Jefferson fra Fort Worth i Texas ble 28 år gammel. Foto: AP

Atatiana (28) ble skutt gjennom vinduet: Politimann tiltalt

En hvit politibetjent er tiltalt for drap etter at Atatiana Jefferson (28) ble skutt i sitt eget hjem. Hun skal ha spilt TV-spill med en nevø like før politiet dukket opp.

Natt til 12. oktober i år oppsøkte politibetjent Aaron Dean og en kollega Jefforsons hjem etter å ha fått en bekymringsmelding fra en nabo som var bekymret fordi døren sto åpen.

Innenfor satt Atatiana Jefferson og spilte TV-spill sammen med sin åtte år gamle nevø. Da politibetjentene gikk rundt huset i mørket, skal Jefferson ha hørt en lyd.

Ifølge CNN tok hun frem en pistol fra vesken og pekte mot vinduet.

HER SKJEDDE DRAPET: Et kulehull vises på soveromsvinduet i huset i Forth Worth Foto: Jake Bleiberg / AP

Aaron Dean identifiserte seg ikke seg som politi, men ropte «Hendene i været! Vis meg hendene dine» ført han avfyrte skudd gjennom soveromsvinduet, viser videobilder fra et kamera som var festet på en av politibetjentenes uniformer.

To dager etter hendelsen sa politibetjenten opp jobben og kort tid senere ble han pågrepet og fengslet.

Nå er han tiltalt.

Bakgrunn: Atatiana (28) skutt av politiet i eget hjem i Texas

– Angrer

Politimannens forsvarer Jim Lane har tidligere uttalt til CNN at hans klient angrer seg.

– Han er lei seg og familien hans er i sjokk, sa Lane i oktober.

Naboene som ringte politiet har også tidligere uttalt seg om saken.

– Jeg er oppskaket. Jeg er sint. Jeg er opprørt. Og jeg føler at det er delvis min feil. Hvis jeg aldri hadde ringt politiet, hadde hun fortsatt vært i live, har naboen sagt til lokalavisen Fort Worth Star-Telegram.

POLITIKAMERA: Dette bildet er hentet fra videoen som ble filmet under hendelsen. Foto: HO / Fort Worth Police Department

Politikvinne dømt i lignende sak

Saken har vakt oppsikt i USA, og har av familiens advokat Lee Merritt blitt satt i sammenheng med flere saker der hvite politifolk har skutt og drept svarte amerikanere.

I september i fjor ble en svart mann skutt i sin egen leilighet i samme delstat, av en hvit politikvinne som hevder hun trodde han var en inntrenger. I sin forklaring har hun fortalt at hun trodde hun gikk inn i sin egen leilighet, mens hun i realiteten gikk inn i Botham Jeans hjem.

Den 26 år gamle mannen satt foran TV-en og spiste is da han ble skutt og drept av Amber Guyger.

Politikvinnen ble 2. oktober i år funnet skyldig i forsettlig drap, og dømt til ti år i fengsel.

Atatiana Jefferson var utdannet innen biologi og jobbet med salg av farmasøytisk utstyr. Hun hadde nettopp hjem igjen for å ta seg av sin syke mor.

