SØK: Dykkere søkte lørdag i et havnebasseng i den svenske byen.

Avslutter søk etter savnede Eirin Mikkelsen (43)

LANDSKRONA (VG) Politiet og Kystvakten i den svenske byen har søkt med dykkere, hunder og drone. Lørdag kveld avslutter de søket etter den norske kvinnen som har vært savnet siden natt til første juledag.

Det opplyser Rickard Lundqvist, pressetalsmann for politiet, til VG. Det er så langt ikke gjort noen funn i søket, men etterforskningen fortsetter.

– Etterforskningsleder og Kystvakten har kommet frem til at vi ikke tror det er noe vi har gått glipp av. Derfor blir det ikke nye søk med dykkere, med mindre det kommer ny info, sier Lundqvist til VG. Han opplyser videre at det ikke er planlagt søk nye steder.

Det er blant annet søkt på land, i containere og i vann i nærområdet - så langt uten resultater.

FORSVUNNET: Eirin Mikkelsen (43) har vært savnet siden julaften i Landskrona. Foto: Privat

Mistenker kriminell handling

– Vi har også brukt drone og flydd over aktuelle områder i Landskrona, sier pressetalsmannen til VG.

Politiet har tidligere sagt at de mistenker at den norske kvinnen er utsatt for noe kriminelt.

– Vi kan ikke utelukke at hun har blitt bortført, men det finnes ikke noe konkret som tyder på det nå, har polititalsperson Katarina Rusin i politiregion Syd tidligere uttalt til VG.

– Det er den teorien vi arbeider etter - at noen har tatt henne eller holder henne mot sin vilje, så hun ikke får kommunisert, sier Lundqvist til VG lørdag kveld.

Mangler spor

Han opplyser videre at politiet har ransaket en leilighet som kvinnen pleier å besøke. Der har de blant annet beslaglagt kvinnens telefon.

– Den er fortsatt til analyse. Det kan ta tid, for det er mye informasjon å få ut, sier pressetalsmannen.

– Har dere noen nye spor?

– Nei. Vi har ingen nye spor nå. Derfor blir vi takknemlige hvis vi får nye tips fra allmennheten, sier Lundqvist.

Den frivillige organisasjonen «FIKK» vil fortsette å søke i samme område.

– Vi kommer til å delta så lenge det trengs, og håper at vi finner henne, sier innsatsleder i «FIKK», Nina Rognli, til VG.

– Jeg håper på det beste, sier en av Mikkelsens sønner til VG lørdag.

Flere familiemedlemmer har reist til Landskrona for å forsøke å finne 43-åringen.

