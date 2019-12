Vladimir Putin sammen med forsvarsminister Sergej Sjojgu (t.v.) og sjefen for generalstaben Valerij Gerasimov (t.h.). Foto: MICHAEL KLIMENTYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL / SPUTNIK POOL

Putin: Russland er fremst i utvikling av nye våpen

VILNIUS (VG) Russland er for første gang i historien fremst av alle land i utviklingen av nye våpen. Det er president Vladimir Putin som mener dette.

Det var i et møte med forsvarsledelsen julaften at Russlands president kom med disse uttalelsene. Han hevdet at landet er først i verden med hypersoniske våpen klare til bruk.

Putin sa at Sovjet og senere Russland alltid har ligget bak USA.

– I dag har vi en unik situasjon i vår nyere historie: de ligger bak oss. Ikke et eneste land i verden har hypersoniske våpen i det hele tatt, og i hvert fall ikke hypersoniske våpen med kontinental rekkevidde, sa presidenten ifølge nyhetsbyrået Tass.

Amerikanerne jobber også med hypersoniske våpen, og forsvarsminister Mark Esper sa i august at USA trolig ville ha slike våpen klare i løpet av et par år. For USA har dette høy prioritet nå.

Putin beskrev julaften at NATO bygger opp nær Russlands vestlige grenser. I tillegg kommer at både Russland og USA har trukket seg fra INF-avtalen, som siden 1987 har forbudt landbaserte mellomdistanseraketter. Han argumenterte for at det er viktig for Russland å ha de beste våpnene i verden:

– Dette er ikke et sjakkspill der det er OK å spille remis. Teknologien vår må bli bedre.

Vladimir Putin snakket julaften om en rekke av de våpnene som Russland har utviklet de siste årene og som de jobber med.

Han snakket om at det nye missilsystemet «Avangard», som kombinerer en ballistisk høyytelsesmissil med et ubemannet hypersonisk glidefly, vil komme i drift denne måneden.

Putin hevdet også at den nye Kinzjal-raketten allerede er tatt i bruk. Det er den nye ballistiske raketten som også kan bære atomstridshoder. Den har en påstått rekkevidde på 2000 kilometer, mach 10-hastighet og evne til å utføre unnvikende manøvrer når som helst på sin ferd. Den kan avfyres fra flere typer russiske jagerfly, blant annet supersonisk bombeflyet Tu-22M.

Den russiske presidenten omtalte første gang Avangard og Kinzjal som våpensystemer som var på gang da han holdt sin tale til nasjonen i mars 2018.

Putin sa den gang at Avangard kan fly atmosfæren med en hastighet som er 20 ganger lydens hastighet. Han nevnte også spesielt våpenets evne til å endre både kurs og høyde på vei mot et mål - noe som gjør det vanskelig for fienden å stoppe.

– Det er et fremtidens våpen, som er i stand til å gå gjennom både eksisterende og potensielle rakettforsvarssystem, var den klare talen fra presidenten.

Julaften nevnte Putin også andre våpen som russerne jobber med. Han snakket blant annet om Sarmat. Det er et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM) drevet med flytende brennstoff. Missilet er utstyrt med supertunge termonukleære stridshoder.

Han snakket også spesielt om Zircon hypersoniske missiler. Putin har tidligere sagt at den har en hastighet på opptil 9 mach og en rekkevidde på mer enn 1000 kilometer. Og at den kan nå mål både til vanns og til lands.

Endelig var Putin innom Poseidon, en undervannsdrone som skal utrustes med atomvåpen. Russernes navn er «Poseidon», mens NATO kaller den for «Kanyon».

Så sent som sist uke utnevnte Vladimir Putin en ny sjef for utviklingen av ny teknologi i våpen. Han heter Vladimir Ivanovskij og kommer fra jobben som sjef for militærpolitiet.

Publisert: 25.12.19 kl. 14:51

