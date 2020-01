EKSTREM BRANNFARE: Batemans Bay er et populært turistmål i Australia. Lørdag er det meldt ekstrem brannfare i området. Foto: INSTAGRAM @LAPPINGTHEISLAND / REUTERS / NTB SCANPIX

Advarer turister: – Kom dere unna før lørdag

SYDNEY (VG) Brannvesenet i delstaten New South Wales har nå lagt ut et kart over ferieområder de ber turister holde seg unna.

Nå nettopp

Lørdag vil en ny hetebølge trekke inn over Australia, og ta med seg vind og godt over 40 varmegrader.

– 4. januar vil det være ekstrem brannfare på sørkysten i New South Wales. Det vil være like farlige eller farligere forhold enn det var på nyttårsaften, skriver brannvesenet i en advarsel rettet mot turister i området.

Nyttårsaften mistet syv personer i delstaten New South Wales livet som følge av brannene som herjer i landet.

– Er du på ferie i området fra Batemans Bay og sør mot grensen til delstaten Victoria, må dere komme dere unna før lørdag. Om du har planer om å besøke sørkysten i helgen er det ikke trygt. Hold deg unna dette området lørdag, fortsetter brannvesenet.

Området det er snakk om kan du se på kartet under:

FARESONE: Området markert på kartet, fra Batemans Bay til grensen til Victoria, ber brannvesenet turister holde seg unna lørdag. Foto: Brannvesenet i New South Wales

Torsdag er det store køer i områdene av folk som er på vei mot tryggere områder. Allerede har rundt 150 bygning rundt Batemans Bay blitt ødelagt av brannene.

– Det er katastrofalt, sier Milton Leslight, som jobber i området, til Sydney Morning Herald.

Brannvesenet reiser torsdag rundt på campingplasser og populære utfartsområder for å be folk om å forlate de utsatte områdene.

Også i Kosciuszko nasjonalpark er folk bedt om å evakuere.

– Alle i området må evakuere før lørdag klokken 10, skriver nasjonalparken på sin hjemmeside.

BATEMANS BAY: Dette satellittbilder viser området Batemans Bay onsdag. Foto: Reuters / NTB Scanpix

Evakueres med marineskip

Det australske forsvaret har satt inn rundt 1000 personer for å hjelpe til med å bekjempe brannene. De bistår med blant annet helikopter, evakueringer og forsyninger til de som er isolert.

Marineskipet HMAS Choules ankom torsdag byen Mallacoota i delstaten Victoria med nødvendige forsyninger som vann, mat og drivstoff, skriver NTB. Rundt 4000 mennesker har vært omringet av brannene i kystbyen siden nyttårsaften.

Målet er at skipet skal kunne evakuere rundt 800 av de isolerte innen fredag. Barn, syke og sårbare prioriteres i evakueringen.

Se hvordan forholdene var i byen nyttårsaften i videoen under:

Åtte døde - 17 savnet

Denne uken har brannene kostet åtte menneskeliv i delstatene New South Wales og Victoria. Totalt har minst 15 mennesker mistet livet siden brannene kom ut av kontroll i slutten av oktober.

17 personer er savnet i delstaten Victoria.

Torsdag kunne riktignok politiet komme med en gladnyhet. En 81 år gammel savnet kvinne var funnet i god behold i New South Wales.

I videoen under kan du se unike bilder fra innsiden av en brannbil som må rømme fra flammene:

Det er fortsatt over 100 aktive branner i delstaten New South Wales, over 50 er ute av kontroll. I Victoria er det over 50 aktive branner.

– Brannvesenet vil utnytte værforholdene i dag, for å jobbe med å forbedrede oss best mulig før lørdag, skriver brannvesenet.

Nesten 1300 hjem og over 2200 bygninger er ødelagt av brannene i New South Wales, og rundt 450 hjem og rundt 950 bygninger er skadet, opplyser brannvesenet torsdag.

Publisert: 02.01.20 kl. 04:13

Mer om

Flere artikler