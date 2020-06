Kameraten om George Floyd: - Han ville forandre verden

Hvem var egentlig mannen, George Floyd, som har fått en hel verden til å demonstrere mot rasisme? For 30 år siden var han et idrettstalent - og hadde store planer for fremtiden.

Siste skoledag i 11. klasse på Jack Yates High School i Houston, for nesten 30 år siden:

En vennegjeng går hjem sammen, og snakker om hva de tror det siste året på skolen vil føre med seg. De spør hverandre: Hva vil du gjøre med livet ditt?

George Floyd snur seg mot vennen sin, Jonathan Veal, og svarer: «I want to touch the world».

