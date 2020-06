HEDRET BROREN: Philonise Floyd stilte med corona-beskyttelse, med bildet av broren George. Foto: MICHAEL REYNOLDS, EPA

George Floyds bror ber Kongressen om lovendringer: – Han fortjente ikke å dø på grunn av 20 dollar

– Jeg klarer ikke å forklare hva slags smerte du føler når du ser noe sånt. Jeg er utslitt. Jeg er utslitt av smerte, den smerten du føler når du ser noe slikt, sier George Floyds bror, Philonise Floyd.

For mindre enn 10 minutter siden

Ikledd lysegrå dressjakke og hvit skjorte så Philonise Floyd opp mot politikerne i justiskomiteen i Representantenes hus. Det er litt over to uker siden hans bror George Floyd ble drept i Minneapolis.

Han oppfordret onsdag lovgiverne i Washington til å reformere landets politivesen.

George Floyd ble pågrepet etter at en butikkeier anklaget ham for å ha betalt for varer med en falsk 20-dollarsseddel. Under pågripelsen ble Floyd lagt i asfalten, mens politimannen Derek Chauvin trykket kneet sitt ned mot nakkeregionen til Floyd, to andre politimenn bidro til å holde ham nede, og en fjerde politimann hindret utenforstående i å gripe inn.

I WASHINGTON: Philonise Floyd vitnet onsdag under en høring om politipraksis og ansvar i justiskomiteen i Representantenes hus. Foto: Brendan Smialowski, AFP

Slik lå George Floyd i over åtte minutter. En obduksjonsrapport bestilt av Floyds familie konkluderer med at han døde av kvelning der og da. Tiltale er tatt ut mot de fire politimennene.

Philonise Floyds serverte følelsesladede og sterke ord til politikerne i Washington onsdag.

– Når du ser storebroren din, som du så opp til hele livet, dø … dø mens han spør etter moren sin ... Jeg er her for å be dere om å få slutt på dette. Få slutt på smerten. Stopp det som gjør oss utslitt, sa Floyd.

Han beskrev storebroren sin som en selvoppofrende mann.

– George ofret seg alltid for familien sin. Han stilte opp for fremmede. Han ga det lille han hadde, for å hjelpe andre. Han var vår snille gigant. Jeg ble minnet på dette da jeg så videoen av drapet. Han kalte alle politibetjentene for «Sir». Han var rolig, han kjempet ikke imot. Han lyttet til alle politifolkene. Mennene som tok livet hans, som kvalte ham i åtte minutter og 46 sekunder. Han kalte dem «Sir» mens han tryglet for livet sitt.

Drapet på Floyd antente demonstrasjoner i utallige byer i USA, et land som i alle år har slitt med anklager om unødvendig maktbruk fra politiets side.

BER OM REFORM: Philonise Floyd oppfordrer politikerne til å gjøre lovendringer. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Mange demonstranter krever at politietater landet rundt blir lagt ned eller mistet finansiering til mer sosiale formål. Philonise Floyd stilte seg bak disse kravene da han snakket med justiskomiteen onsdag.

– Hedre dem, hedre George, ved å gjøre de nødvendige endringene for at politietaten blir en del av løsningen og ikke problemet. Still dem til ansvar når de gjør noe galt, lær dem hva det vil si å behandle folk med empati og respekt. Lær dem hva nødvendig maktbruk er. Lær dem at dødelig maktbruk kun skal brukes i sjeldne tilfeller der liv står på spill. George skadet ingen den dagen.

– Han fortjente ikke å dø på grunn av 20 dollar. Jeg spør dere: Er dette hva en svart manns liv er verdt? 20 dollar? Dette er 2020. Nok er nok!

Demokratene i Representantenes hus har allerede lagt fram et forslag til politireform i kjølvannet av George Floyds død. De jobber ifølge CNN nå for å få reformpakken klar til votering om et par uker.

Publisert: 10.06.20 kl. 19:04

