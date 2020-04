SIST SETT: Kim Jong-un på et partimøte 11. april. Foto: KCNA via KNS

Uvisshet om Kim Jong-uns helsetilstand

Amerikansk etterretning skal ha fanget opp opplysninger om at Nord-Koreas leder er alvorlig syk etter en operasjon, men Sør-Koreas Yonhap melder at dette ikke er sant.

Spekulasjonene rundt Kim Jong-uns helse er også omtalt på Daily NK, et nettsted basert i Seoul som baserer seg på anonyme kilder i Nord-Korea for å få ut nyheter fra det lukkede landet uten noen fri presse.

De hevder å ha én kilde som sier at Kim ble hjerteoperert på Hyangsan sykehus, et sykehus kun for ham og familien, 12. april.

De hevder inngrepet måtte gjøres på grunn av «overdreven røyking, overvekt og overarbeid.» Størstedelen av legeteamet som fulgte ham opp skal ha reist tilbake til Pyongyang 19. april mens noen ble igjen for å overvåke helsen hans.

Mandag kom også meldingen om at etterretninger USA overvåker sier at Nord-Koreas leder er alvorlig syk etter en operasjon.

Ifølge New York Times har myndighetene i Sør-Korea offisielt sagt de ikke har noen kommentar, men avisen skriver at medlemmer av regjering og storting privat skal ha satt spørsmålstegn ved nyheten fra Daily NK.

Talsperson for president Moon Jae-in, Kang Min-seok, sa de ikke hadde noe å bekrefte, mens Sør-Koreas statlige nyhetsbyrå Yonhap siterer en ikke navngitt regjeringskilde på at historien «ikke er sann». Et medlem i etterretningskomiteen skal også ha sagt at de tviler på meldingen.

MØTE: Kim Jong-un på møte i det kommunistiske arbeiderpartiet i Pyongyang 11. april. Foto: KCNA via KNS

CNN har snakket med flere anonyme kilder som angivelig kjenner til USAs overvåkning av informasjon om Kim Jong-uns helse.

En av disse sier til CNN mandag at bekymringene knyttet til hans helse er troverdige, men at det er vanskelig å vurdere alvorlighetsgraden.

En annen kilde hevder USA er i prat med Nord-Korea-eksperter for å legge en plan for å være forberedt på alle eventualiteter.

Kim Jong-un har ikke vist seg i statlig media siden 11. april. Det skal ha vekket oppsikt at han ikke viste seg på merkedagen 15. april, da bestefaren Kim Il-sungs bursdag feires. Det er en av landets største høytidsdager, hvor det vanligvis blir avholdt store militærparader for å feire dagen.

Ifølge NYT har det skjedd flere ganger tidligere at Kim Jong-un har unnlatt å vise seg i flere uker i strekk, og også da har det oppstått rykter om hans helsetilstand.

– Det har gått flere rykter nylig om Kims helse. Om Kim er innlagt på sykehus, kan det forklare hvorfor han ikke var til stede på den viktige 15. april-feiringen. Men opp gjennom årene har det versert flere usanne rykter om Kim Jong-un eller faren hans, så vi må bare vente og se, sier Bruce Klinger som er forsker ved Heritage Foundation og tidligere vise-sjef for Nord-Korea-avdelingen i CIA.

Både faren og bestefaren til Kim Jong-un døde av komplikasjoner knyttet til hjerteproblemer.

Publisert: 21.04.20 kl. 10:36 Oppdatert: 21.04.20 kl. 10:49

