DRAPSMISTENKTE: Kam McLeod (19) og Bryer Schmegelsky (18) er etterlyst for tre drap i Canada. Foto: DARRYL DYCK / The Canadian Press

Mulig observasjon av mistenkte drapsmenn i Canada: – Lås vinduer og dører

Klappjakten på de to drapsmistenkte kanadiske ungdommene har ført politiet til en liten landsby i provinsen Manitoba, 3000 kilometer fra åstedet for drapene. Innbyggerne blir nå oppfordret til å holde seg innendørs.

Natt til mandag lokal tid leter politiet etter de to mistenkte i tettstedet York Landing i Manitoba. Store politistyrker saumfarer området, etter å ha fått tips om to personer som samsvarer med drapsmistenkte Bryer Schmegelsky (18) og Kam McLeod (19).

York Landing er rundt fire timers kjøring fra Gillam, der de to tenåringene sist ble observert. Det er også her politiet har konsentrert søket de siste dagene.

Politiet understreker imidlertid på Twitter at de på nåværende tidspunkt ikke kan bekrefte at det er snakk om de mistenkte.

Nå mener politiet at de nærmer seg de to mistenkte i lille York Landing, som har under 500 innbyggere.

– All innsats er iverksatt i York Landing for å pågripe to individer som matcher beskrivelsen av de mistenkte. Sikkerheten til lokalbefolkningen er prioritet. Vi minner innbyggere om å holde seg innendørs, og sjekke alle dører og vinduer for å forsikre at de er lukket og låst, skriver det regionale politiet i Manitoba på Twitter.

Politiet ber også innbyggerne i den lille byen om ikke å avsløre hvor politifolkene befinner seg ved å poste bilder i sosiale medier, samt å varsle politiet om de ser noe mistenkelig.

Advarte om mistenkte

Ifølge kanadiske CTV News ble politiet varslet av en lokal frivillig vokterorganisasjon som kalles «Bear Clan Patrol».

– De to mennene passet beskrivelsen, så de ringte umiddelbart til politiet og advarte om deres nærvær. Nå skjer det alt mulig her borte, sier talspersonen for organisasjonen, James Favel, til Canadian Press.

Ifølge kanadiske medier blir det brukt både helikopter og politihunder i letingen, og politistyrkene er bevæpnet.

Det har angivelig sirkulert meldinger på sosiale medier om at pågripelsen allerede hadde funnet sted, men politiet avviste dette i natt. Ved 11-tiden norsk tid er det ennå ingen meldinger om pågripelser, og forrige oppdatering fra det regionale politiet ble lagt ut klokken 06 norsk tid.

DREPT: Lucas Fowler (23) og Chynna Deese (24) ble funnet drept langs Alaska Highway i British Columbia 15. juli. Foto: NSW POLICE HANDOUT / NSW POLICE

Jakt over 3000 kilometer

Den siste uken har politiet jaktet Canada nærmest på langs, over 3000 kilometer, i jakten på de to ungdommene som er mistenkt for å ha drept to turister og en 64 år gammel mann i British Columbia i Canada.

Leonard Dyck (64) ble funnet drept på en rasteplass utenfor tettstedet Dease Lake den 19 juli. I nærheten ble den utbrente bobilen til 18 år gamle Schmegelsky og 19 år gamle McLeod funnet, og de to ungdommene har siden vært etterlyst av kanadisk politi.

Politiet mistenker også at Schmegelsky og McLeod står bak drapene på den australske 23-åringen Lucas Fowler og amerikanske Chynna Deese (24), som ble funnet nesten 50 mil unna åstedet for drapet på Leonard Dyck.











LETER: Politiet saumfarte byen Gillam i Manitoba over flere dager. Nå skiftes fokus til York Landing, nærmere 3000 kilometer unna åstedet.

Publisert: 29.07.19 kl. 19:09 Oppdatert: 29.07.19 kl. 19:35

