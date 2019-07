FORSTERKET: Slik var utsikten til den persiske gulfen fra broen på den britiske destroyeren HMS Duncan, som doblet britenes militære nærvær i området på søndag. Foto: BRITISH MINISTRY OF DEFENCE

Høyre-topp støtter britisk forslag: Norge kan bidra til eskorte av oljetankere i Gulfen

Høyres forsvarspolitiske talsmann Hårek Elvenes er positiv til at Norge kan delta i en internasjonal styrke som skal sikre fri seiling inn og ut av Gulfen. Ap vil ha et tydeligere mandat før de bestemmer seg.

Regjeringen vurderer nå en direkte forespørsel fra Storbritannia og den nye Boris Johnson-regjeringen om å bli med i en flernasjonal militær eskortetjeneste, for å beskytte skipstrafikken gjennom det sterkt trafikkerte Hormuzstredet.

En rekke land er i tenkeboksen, så langt er det bare Danmark som har stilt seg åpent positive til å delta.

Britene satte i helgen inn ytterligere et krigsskip, HMS Duncan, i regionen. Fregatten «Montrose» har allerede eskortert mer enn 35 skip med britisk flagg gjennom Hormuzstredet, ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

– Som en betydelig skipsfartsnasjon bør Norge stille seg positiv til tiltak som kan sikre fri seiling inn og ut av området. En blokade av oljetransporten vil true verdensøkonomien. Dersom våre nærmeste allierte bestemmer seg for å gjøre noe sammen, bør Norge etter min mening vurdere å delta, sier Hårek Elvenes til VG.

les også Iran har tatt kontroll over svenskeid oljetanker

Huitfeldt: En reell risiko

Anniken Huitfeldt (Ap), leder i Stortingets forsvars- og utenrikskomité, sier det er avgjørende at Norge bidrar til å handle i tråd med internasjonal rett, og bidrar til å redusere spenningen i regionen.

– Vi har ingen informasjon om dette initiativet ut over det som har kommet fram i mediene, skriver Huitfeldt i en SMS til VG.

Hun legger til at sikring av åpne verdenshav og fri seiling er i Norges interesse.

– Det er dessverre en reell risiko for at denne konflikten raskt kan eskalere og at et militært bidrag, som i utgangspunktet fremstår som lite og avgrenset, kan bli dratt inn i en større konflikt, legger Huitfeldt til.

Langt fra en beslutning

Men regjeringen er fortsatt et godt stykke unna en beslutning. Spørsmål om en slik styrke trenger et FN-mandat er til vurdering. Det pågår også diskusjoner om kommandoforhold, og om hvilke engasjementsregler som eventuelt skal gjelde, får VG opplyst.

Ifølge Lars Gjemble, kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet, samler regjeringen fortsatt informasjon for å kunne gi politikerne i regjeringen et best mulig beslutningsgrunnlag.

– Vi er langt fra en beslutning, og holder alle muligheter åpne, sier Gjemble til VG mandag.

Den nye britiske forsvarsministeren Ben Wallace tok i forrige uke direkte kontakt med sin norske kollega Frank Bakke-Jensen (H).

Fra før har Norge også en formell invitasjon fra USA om å delta i amerikanernes «Operation Sentinel», som både skal sikre skipsfarten i Gulfen og legge maksimalt press på Iran for å få dem til forhandlingsbordet.

Denne invitasjonen fikk Bakke-Jensen da han deltok på NATOs forsvarsministermøte i juni. Han stilte seg åpen for å delta i sikring av skipsfarten, men avklarte også Norge vil ikke delta i en ren amerikanskledet koalisjon direkte rettet mot Iran.

les også To «norske» skip angrepet: Norge melder seg til sikring av skipsfart i Gulfen

Møtte USA om «Operation Sentinel»

Amerikanerne samlet i forrige uke flere allierte land til møter om situasjonen i Gulfen og et mulig samarbeid i en koalisjon. Møtene fant sted i USAs operative hovedkvarter Central Command i Tampa, Florida i forrige uke. Ifølge VGs opplysninger deltok Norge på høyt militært nivå.

Forsvarssjefens pressetalsmann Roar Wold svarer slik på VGs spørsmål om konsultasjonene med USA:

«Spørsmålet om Norge skal bidra i Persiabukta, og eventuelt med hva, er en politisk beslutning. For å skaffe oss best mulig informasjon om de ulike initiativene, deltar Forsvaret på ulike møter. Hvilke møter og hvem som deltar ønsker vi ikke å kommentere. Forsvaret har til enhver tid offiserer i hovedkvarter hos enkelte av våre allierte, og vi har forsvarsattacheer i en rekke land. Disse deltar på møter de blir invitert til for å gi og få informasjon», skriver Wold i en e-post til VG.

Ifølge Hårek Elvenes fremstår det britiske initiativet som mindre aggressivt, og dermed bedre enn det amerikanske, sett med norske øyne:

– At nære allierte har så ulike interesser, er ikke bra. Ideelt sett bør USA og de nærmeste allierte utvikle en felles strategi for å sikre skipsfarten i Hormuz-stredet, sier Elvenes.

Publisert: 30.07.19 kl. 11:56 Oppdatert: 30.07.19 kl. 12:08

