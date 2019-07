PRO LIFE: Abort ble i 2018 lovlig i den australske delstaten Queensland. Her protesterer abortmotstandere i byen Brisbane før loven ble vedtatt. Foto: GLENN HUNT / AAP / EPA

Vil gjøre abort lovlig i hele Australia

SYDNEY (VG) Denne uken blir det lagt frem et lovforslag som vil gjøre abort lovlig i New South Wales – den siste delstaten i Australia der kvinner og leger fortsatt kan straffeforfølges for inngrepet.

15 parlamentsmedlemmer fra flere politiske partier stiller seg bak lovforslaget, skriver Sydney Morning Herald.

I dag omfattes abort av delstatens straffelov fra 1900.

– Slik det er i dag er det bare én enkelt rettsavgjørelse som står mellom leger, pasienter og trusselen om å bli straffeforfulgt. Det er på høy tid at dette endrer seg, og med dette lovforslaget kommer vi på linje med de andre delstatene i Australia, sier den uavhengige kandidaten Alex Greenwich til VG.

Han representerer storbyen Sydney, og skal fremme forslaget – som har fått navnet «Reproductive Healthcare Reform Bill 2019» – for parlamentet i New South Wales denne uken.

Kan gi opp til ti års fengsel

Lovforslaget vil fjerne abort fra delstatens 119 år gamle straffelov, som slår fast at en kvinne som avslutter svangerskapet kan straffes med opptil ti år i fengsel. Legene som utfører inngrepet kan også få fengselsstraff.

Aborter utføres likevel jevnlig i delstaten, skriver ABC, og loven brukes sjelden.

Dersom legen mener en abort er nødvendig for å redde kvinnens liv, eller beskytte hennes fysiske eller mentale helse, kan nemlig inngrepet utføres.

Delstatens helseminister Brad Hazzard, som støtter lovforslaget, sier til The Guardian at legene i dag må ta avgjørelser basert på rettens tolkninger av lovens unntak, noe som åpner for muligheten for at enten legen eller kvinnen blir straffeforfulgt.

– Virkelig skuffende

I lovforslaget slås det fast at kvinner som får utført en abort ikke bryter loven. Den tillater abort på forespørsel til og med uke 22. Etter uke 22 må kvinnen få inngrepet godkjent av to uavhengige leger.

Lovforslaget sier også at en lege som ikke ønsker å utføre inngrepet må henvise kvinnen til noen som er villige til å gjøre det.

– Det er virkelig skuffende at helseministeren er villig til å sette navnet sitt på et slikt lovforslag. Dette handler ikke om kvinnehelse, dette er et sosialt tema for venstresiden, sier Rachel Carling i Right to Life Australia til ABC.

Støttes av leger

Lovforslaget er basert på lovene i delstatene i Queensland og Victoria, og støttes også av Australias medisinske forening (AMA). Ifølge Greenwich har politikerne jobbet tett med flere organisasjoner og medisinske foreninger i utarbeidelsen av lovforslaget.

– Jeg kan ikke forutse hvordan andre parlamentsmedlemmer vil stemme, men vi har i alle fall sikret støtte fra flere partier for å gi dette historiske lovforslaget størst mulig sjanse til å bli vedtatt, sier han.

Forslaget innebærer også å legge til et nytt lovbrudd i straffeloven, slik at de som utfører aborter uten å være autorisert til å gjøre det kan få maksimalt syv år i fengsel.

Publisert: 30.07.19 kl. 16:25

