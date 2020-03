GÅR AV: Flere amerikanske medier, inkludert CBS News, melder onsdag at Michael Bloomberg trekker seg fra kampen om å bli demokratenes kandidat til det amerikanske presidentvalget. Foto: Carolyn Kaster / AP

Michael Bloomberg trekker seg

Michael Bloomberg gir opp kampen om å bli Demokratenes kandidat til presidentvalget.

Michael Bloomberg gir seg som presidentkandidat, bekrefter han selv på Twitter.

Supertirsdag endte med skuffende resultater for den tidligere borgemesteren i New York. Han vant ikke en eneste av delstatene.

– For tre måneder siden gikk jeg inn i løpet for å beseire Donald Trump. I dag trekker jeg meg av samme årsak. Å beseire Trump starter med å forene seg bak kandidaten med beste sjansen til å gjøre dette. Det er tydelig at det er min venn og gode amerikaner, Joe Biden, skriver Bloomberg i et oppslag han har delt på Facebook.

Videre skriver han:

– Jeg er enormt stolt av kampanjen vi kjørte. Jeg er dypt takknemlig for alle amerikanere som stemte på meg, og for våre utrolig dedikerte medarbeidere og frivillige. Jeg vil at dere skal fortsette å være engasjerte, aktive og forpliktet til våre saker. Jeg vil være der med dere. Og sammen skal vi få det til.

En av USAs rikeste

Bloomberg er en av USAs rikeste menn, med en formue på rundt 64 milliarder dollar, ifølge Forbes.

Som kandidat i det demokratiske partiets primærvalg kom han sent inn i løpet, men han satset store penger på de 14 statene som avholdt sine nominasjonsvalg på «Super Tuesday» 3. mars.

Bloomberg satt som borgermester av New York i tre perioder fra 2002 til 2013. Milliardæren har markert seg som en av de mest profilerte stemmene i spørsmålet om strengere våpenlovgivning, noe han mener er helt nødvendig.

I økonomiske spørsmål tilhører han derimot den mer konservative fløyen av partiet, og er sterkt imot høyere skatt og «Medicare For All», offentlig finansierte helsetjenester.

Kritisert

At han har mye penger, har også blitt brukt mot ham. I en kronikk i The Guardian ble han kritisert han for å være «den første presidenten som forsøker å kjøpe presidentskapet»

Elisabeth Warren har kalt det «skammelig» at han kan «kjøpe seg en vei inn i debatten». Også Bernie Sanders har sagt at Bloomberg «ikke har en rett til å kjøpe presidentskapet».

Bloomberg har også fått sterk kritikk for måten han behandlet kvinner i organisasjoner sin på.

Under Bloombergs debut på debattscenen i februar, gikk Warren hardt ut mot den tidligere borgemesteren.

– La oss snakke om hvem vi stiller mot: En milliardær som har referert til kvinner som «feite kvinnfolk» og «hestetryner». Nei, jeg snakker ikke om Donald Trump, jeg snakker om borgermester Bloomberg, sa hun.

MILLIARDER: Michael Bloomberg trekker seg fra kampen og gir nå sin støtte til Joe Biden. Foto: Lynne Sladky / AP

Støtter Biden

Bloomberg mener Biden har best sjanse til å slå Trump.

Biden stakk av med seieren i ni delstater tirsdag, mens venstresidens Bernie Sanders vant i fire delstater, inkludert California.

Elisabeth Warren vant ingen delstater og ligger langt bak de to mennene i kampen om å bli opposisjonenes kandidat i presidentvalget i november.

Dagen før nominasjonsvalgene i de 14 delstatene, fikk Biden et solid løft da også kandidatene Pete Buttigieg og Amy Klobuchar kastet inn håndkleet og stilte seg bak Bidens kandidatur.

Publisert: 04.03.20 kl. 16:20 Oppdatert: 04.03.20 kl. 16:56

