Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Russlands president Vladimir Putin møttes i Moskva for å diskutere krisen i Idlib i Syria. Det endte med enighet om en våpenhvile. Foto: AP / NTB scanpix

Putin og Erdogan: Våpenhvile i Idlib fra midnatt

Russland og Tyrkia er enige om en våpenhvile i Idlib-regionen som trer i kraft ved midnatt. Håpet er å få slutt på de sivile lidelsene, ifølge Vladimir Putin.

President Putin og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kom med kunngjøringen på en pressekonferanse etter å ha møtt hverandre i Moskva torsdag.

– Ved klokka 00.01 i natt, altså fra midnatt av, vil våpenhvilen iverksettes, sa Erdogan på pressekonferansen.

Putin opplyste at de to har blitt enige om et felles dokument som de håper kan danne grunnlaget for å få en slutt på kampene i Idlib-provinsen. De to påpekte videre at de håper avtalen vil få en slutt på de sivile lidelsene og den humanitære krisen i det nordvestre Syria.

Vil likevel gjengjelde

Erdogan understreket imidlertid at «Tyrkia forbeholder seg retten til å gjengjelde med full styrke alle angrep fra Damaskus» til tross for den nye våpenhvileavtalen.

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov opplyser at Russland og Tyrkia neste uke vil opprette en sikkerhetskorridor og starte med felles patruljering langs den strategisk viktige motorveien M4 som forbinder Idlib med Latakia-provinsen mot kysten av Middelhavet.

1 million sivile på flukt

Idlib er den siste opprørskontrollerte provinsen i Syria. Tyrkia støtter flere opprørsgrupper og har sendt tusenvis av soldater inn i Idlib-provinsen, som siden desember har vært under angrep fra syriske regjeringsstyrker som har russisk flystøtte.

Den syriske offensiven for å erobre de siste opprørskontrollerte områdene i landet har drevet nærmere 1 million mennesker på flukt og forårsaket store ødeleggelser og lidelser.

Over 50 tyrkiske regjeringssoldater er drept de siste ukene, 34 i et angrep i forrige uke. Det skjedde ved en feil ettersom de syriske styrkene ikke visste at det var tyrkiske soldater de angrep, sa Putin under åpningen av torsdagens møte med Erdogan.

Publisert: 05.03.20 kl. 19:45

