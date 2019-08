MISTER JOBBEN: Madeleine Westerhout skal ifølge flere medier ha sluttet i jobben som presidentens assistent. Her sammen med John Kelly til venstre. Foto: LUCAS JACKSON / X90066

Amerikanske medier: Trumps assistent ferdig i Det hvite hus

Madeleine Westerhout har jobbet som presidentens personlige assistent i kontoret foran det ovale kontor siden første dag av hans presidentskap. Nå melder flere amerikanske medier at hun er ferdig i jobben.

Ifølge New York Times og Politico skal hun ha delt personlig informasjon om familien til Donald Trump og det ovale kontor til reportere. Dette skal ha ført til at hun ikke lenger ble sett på som passende for jobben.

En kilde i Det hvite hus skal ha sagt til Politico at hun de siste seks månedene skal ha prøvd å utvide sine oppgaver til å inkludere utenlandsreiser. Kilden sier også at hun skal ha prøvd å opptre som stabssjef.

En av dem som er kjent med saken skal ha sagt at hun nå ble sett på som en separert ansatt, som ikke får komme til Det hvite hus for å jobbe fredag.

Westerhout jobbet også for Mitt Romneys presidentvalgkamp i 2012, og skal ha vært svært lite tilfreds med at Trump ble president. Derfor skal ikke den sittende presidenten ha sett på henne som fortrolig.

Men CNN skal ha fått vite fra en av Trumps tidligere ansatte at Westerhout og presidenten ble nære venner.

New York Times skriver også at flere viktige personer under Trump skal ha prøvd å gjøre Westerhout til en alliert. Målet skal ha vært å få henne til å stoppe personer fra å nå frem til presidenten via telefon eller ansikt til ansikt.

Hun er ikke et kjent navn og har ikke vært mye i mediene, og selv om hun ikke hadde stor makt, hadde hun en unik tilgang til Trump. Ifølge CNN skal hun blant annet ha blitt sett mens hun førte viktige personer i Trumps overgangspersonell til lobbyen i Trump Tower.

Hvis det viser seg at hun er ferdig i jobben, føyer Westerhout seg inn i en lang rekke av den amerikanske presidentens administrasjon som enten har trukket seg eller fått sparken. Ifølge en statistikk fra CNN blir hun den 64 personen som forsvinner fra jobben under Trump.

Hverken Det hvite hus eller Westerhout har uttalt seg om saken ennå.

